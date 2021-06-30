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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52

الإحصاء يشارك في
الإحصاء يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  للمرة الثانية عشر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، خلال الفترة من 30يونيو حتي 15 يوليو 2021 ، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

تأتي المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ذلك في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء علي نشر الوعي الإحصائي العام لدى كافة مؤسسات الدولة الحكومية منها أو الخاصة، وكذلك المجتمع المدني وصولاً للمواطن المصري العادي، وكذا التعريف  بأهمية الإحصاءات الرسمية في حياة الشعوب بصفة  خاصة، وفي رسم السياسات التنموية المستقبلية بصفة عامة تحقيقاً للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، 

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يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " في القراءة..  حياة "، وبافتتاح د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية من ذوي الصلة والاختصاص.

 

تأتي مشاركة الجهاز هذا العام مميزة وشاملة للغاية حيث يمثل الجناح الخاص بالجهاز أحد الأجنحة الرئيسية في المعرض والذي يتم من خلاله عرض الآتي: - 


• عرض موجز للرؤى والمهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بوصفه الجهة المنوط لها إصدار البيانات والنشرات الإحصائية طبقاً للقانون.  


• عرض لأحدث الإصدارات الإحصائية، والبالغ عددها حوالي (169) إصدار بدوريات مختلفة (شهرية - ربع سنوي - سنوي) تغطى كافة المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، مع إتاحتها مجاناً من خلال نسخها على وثائق الكترونية.


• عرض لمشروع إنشاء الرقم القومي العقاري للأراضي والشوارع والمباني والوحدات لصالح منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية. 


• عرض لرصد خصائص واحتياجات الريف المصري، وذلك في إطار المشروع القومي الكبير التي تقوم به الدولة لتطوير قرى الريف المصري بكافة محافظات الجمهورية. 


• التنويه عن الحدث الهام، والذي يجرى الجهاز حالياً على قدماً وساق بتدشينه، وهو إطلاق المرصد الإحصائي من خلال شاشة عرض علي مبني الجهاز ، بهدف رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن، حيث يعد مرآة لرصد الواقع المصري من خلال عرض لأحدث المؤشرات الإحصائية سواء إجتماعية , إقتصادية ,ديموجرافية ,بيئية والتي يتم ربطها بالموقع الإلكتروني للجهاز .


هذا، وسوف يتم إقامة المعرض وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الرواد طوال فترة المعرض.
 

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