عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد: ثورة 30 يونيو تصحيح مسار |خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

وصفت الفنانة نبيلة عبيد ثورة 30 يوليو بأنها تصحيح مسار لما شهدته البلاد من حالة فوضى وخراب ودمار على يد جماعة الإخوان الإرهابية على مدار عام كامل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. 

 

وقالت نبيلة عبيد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “أرى أن ثورة يونيو هى إرادة شعب لتتخلص من الحكم الإخوانى الذى كاد أن يعيد هذا البلد الى الوراء عشرات السنوات”. 

 

وأوضحت نبيلة عبيد: “الجيش المصرى الذى انحاز إلى إرادة الشعب يؤكد أنه الدرع والسيف الذى يقف بكل قوة وحسم ضد كل من تفسد فى هذا البلد ويخرب فيها”. 

 

الإقامة الذهبية 

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات خلال سفريتها الأخيرة التى كانت في دبى.

 

وقالت نبيلة عبيد، فى تصريح لـ “صدى البلد”: “سعدت كثيرا بهذا الأمر وهو نوع من التقدير، خاصة أننا شعب واحد نحن العرب، وأتوجه بالشكر لكل من فكر فى هذا القرار”.

 

وأضافت: "كانت رحلتى إلى دبى إيجابية وسعيدة بها كثيرا وعدت إلى القاهرة أمس".

 

وتصدرت الفنانة نبيلة عبيد تريند جوجل بعد قبلة محمد رمضان لها فى دبى، حيث التقاها هناك بمناسبة حصول نبيلة عبيد على الإقامة الذهبية بالإمارات لتصبح حديث المدينة.

 

وأثارت نبيلة عبيد حالة من الجدل الواسع، بسبب وصلة الرقص التى قدمتها فى إحدى الحفلات فى دبى بمناسبة حصولها على الإقامة الذهبية لتعيد ذكريات أبرز أعمالها التى قدمت فيها شخصية راقصة وهو فيلم “الراقصة والسياسى” و"الراقصة والطبال".  

 

وتعد نبيلة عبيد إحدى النجمات اللاتى برعن فى تجسيد عديد من الشخصيات فى أفلامها حتى لقبها جمهورها بنجمة مصر الأولى.  

 

نبيلة عبيد 

وكانت الفنانة نبيلة عبيد نعت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رجل  الأعمال أنسي ساويرس عن عمر ناهز الـ 91 عاما.
 

وكتبت نبيلة عبيد قائلة: “‬‏‪برحيلك فقدنا رجلا لن يتكرر في عصاميته، نادر الطراز ومثال  للوطنية.. وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.. خالص العزاء  للسيدة قرينته يسرية لوزة وأبنائه ناصف ساويرس وسميح ساويرس ونجيب ساويرس والدكتور ناصر لوزة شقيق حرم الفقيد.. تغمد الله الفقيد برحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان #نبيلة_عبيد”.

نبيلة عبيد أخبار نبيلة عبيد اعمال نبيلة عبيد ثورة 30 يونيو احتفلات ثورة 30 يونيو

موضوعات متعلقة

فيلم ثانية واحدة يحتل المركز الأخير بإيرادات 3 ملايين جينه

فيلم ديدو يحتل المركز الرابع بإجمالي إيرادات 13 مليون جنيه

فيلم مش انا لتامر حسني يتصدر شباك التذاكر فور عرضه ورامز جلال يحقق 18 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات الأفلام المصرية المعروضة بالسينمات

ماما حامل يحتل المركز الثالث ويحقق 3 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

البنك المركزي يدشن منصة علاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني

مدرب الجونة: جهاز الأهلي سبب تدهور مستوى والتر بواليا.. اعرف السبب

باقة 300 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان رياضية في السعودية | صور

رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

إيرين يوسف أول فتاة مصرية تحترف سباقات السرعة للسيارات

رسميا.. الإسباني رافاييل بينيتيز مديرا فنيا لـ إيفرتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

إجراء عاجل للجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية

مش بس للترطيب.. 9 فوائد صحية لتناول البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ