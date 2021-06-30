نبيلة عبيد: ثورة 30 يونيو تصحيح مسار |خاص

وصفت الفنانة نبيلة عبيد ثورة 30 يوليو بأنها تصحيح مسار لما شهدته البلاد من حالة فوضى وخراب ودمار على يد جماعة الإخوان الإرهابية على مدار عام كامل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت نبيلة عبيد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “أرى أن ثورة يونيو هى إرادة شعب لتتخلص من الحكم الإخوانى الذى كاد أن يعيد هذا البلد الى الوراء عشرات السنوات”.

وأوضحت نبيلة عبيد: “الجيش المصرى الذى انحاز إلى إرادة الشعب يؤكد أنه الدرع والسيف الذى يقف بكل قوة وحسم ضد كل من تفسد فى هذا البلد ويخرب فيها”.

الإقامة الذهبية

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات خلال سفريتها الأخيرة التى كانت في دبى.

وقالت نبيلة عبيد، فى تصريح لـ “صدى البلد”: “سعدت كثيرا بهذا الأمر وهو نوع من التقدير، خاصة أننا شعب واحد نحن العرب، وأتوجه بالشكر لكل من فكر فى هذا القرار”.

وأضافت: "كانت رحلتى إلى دبى إيجابية وسعيدة بها كثيرا وعدت إلى القاهرة أمس".

وتصدرت الفنانة نبيلة عبيد تريند جوجل بعد قبلة محمد رمضان لها فى دبى، حيث التقاها هناك بمناسبة حصول نبيلة عبيد على الإقامة الذهبية بالإمارات لتصبح حديث المدينة.

وأثارت نبيلة عبيد حالة من الجدل الواسع، بسبب وصلة الرقص التى قدمتها فى إحدى الحفلات فى دبى بمناسبة حصولها على الإقامة الذهبية لتعيد ذكريات أبرز أعمالها التى قدمت فيها شخصية راقصة وهو فيلم “الراقصة والسياسى” و"الراقصة والطبال".

وتعد نبيلة عبيد إحدى النجمات اللاتى برعن فى تجسيد عديد من الشخصيات فى أفلامها حتى لقبها جمهورها بنجمة مصر الأولى.

نبيلة عبيد

وكانت الفنانة نبيلة عبيد نعت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر ناهز الـ 91 عاما.



وكتبت نبيلة عبيد قائلة: “‬‏‪برحيلك فقدنا رجلا لن يتكرر في عصاميته، نادر الطراز ومثال للوطنية.. وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.. خالص العزاء للسيدة قرينته يسرية لوزة وأبنائه ناصف ساويرس وسميح ساويرس ونجيب ساويرس والدكتور ناصر لوزة شقيق حرم الفقيد.. تغمد الله الفقيد برحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان #نبيلة_عبيد”.