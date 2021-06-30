سميرة سعيد: لم ألتق أسرتي منذ عام ونصف بسبب كورونا

حلت الفنانة سميرة سعيد ضيفة ببرنامج “أهلا وزحما” مع باسم كميل وسارة المنذر، على محطة “راديو إنرجي 92.1”، منذ قليل للحديث عن مشوارها الفني، وكواليس ألبومها الذي تطرحه أغنية “ورا الأخرى” على يوتيوب.

كواليس الساعة اتنين بالليل

وكشفت سميرة سعيد كواليس التحضير لأغنيتها الأخيرة “الساعة اتنين بالليل” التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وعرضها عليها صديقها الموزع حسن الشافعي، وقالت إنها أرسلت إليها ليلا لكنها استمعت إليها في الصباح لأنها تحرص على النوم مبكرا.

وقالت سميرة سعيد إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تحدث العديد من التغييرات على الأغنية.

وتحدثت سميرة سعيد حول فترة الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، وقالت إن الجميع مر بمرحلة صعبة وهي أيضا خاصة أنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب الكورونا، وتلتقى بهم فقط عبر مكالمات الفيديو.