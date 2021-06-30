نائبة توضح تفاصيل تدشين المرحلة الثانية لمبادرة "هنا عاش الشهيد"

قالت رضوى جعفر، عضو مجلس النواب ، إنه تم تدشين المرحلة الثانية لمبادرة " هنا عاش الشهيد " بمحافظة الإسماعيلية لتوثيق قصص 28 شهيد بطل مصري ممثلين من الجيش والشرطة عن كل مركز.



وأضافت "جعفر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مبادرة “هنا عاش الشهيد” دخلت مرحلة التنفيذ ويتم توثيق المكان الذى عاش فيه الشهيد بشعار المبادرة عن طريق كتابة تاريخ الميلاد والاستشهاد بالتعاون مع أسر الشهداء، منوهة أن مبادرة "هنا عاش الشهيد" تذكرة بأن لولا الشهداء ما كان الشعب المصرى استرد حريته من جماعة الإخوان الإرهابية .



وأشارت إلى أن الأسر المصرية فخورة بدماء شهداء أبنائهم ومستعدة أن تقدم أبنائها الآخرون أيضا شهداء للوطن لافتة إلى أن المبادرة لاقت فخرا شديدا من أبناء الأسر.



يذكر أن الرئيس السيسي قال فى كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو إنه "يجدد العهد على الاستمرار كتفًا بكتف ويدًا بيد مع الشعب المصري في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل".

يذكر أن ثورة 30 يونيو يوما عظيم لن ينساه المصريون، سوف يظل محفورا في ذاكرتهم طويلا، استطاعوا من خلاله تحقيق نصرا عظيما على جماعات الضلال بعد ثورة كبرى صححت خطأ تاريخيا تمثل في سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على حكم مصر.

