صدى البلد ينشر قائمة بـ 134 بطلا وبطلة تأهلوا لأوليمبياد طوكيو2021

86لاعبا و48 لاعبة يمثلون 21 إتحادا رياضيا

تحسم اللجنة الأوليمبية القائمة النهائية لعدد الأبطال والبطلات الذين سيمثلون مصر فى أولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو الجاري.. وهو الموعد النهائى لانتهاء جميع البطولات المؤهلة للأولمبياد اليابانى.

وحسم 134 بطلا وبطلة حتى الآن التأهل لأوليمبياد لطوكيو 2021 بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة بما فيهم منتخبا القدم الأوليمبى ورجال اليد يمثلون 21 اتحاداً أوليمبيا.

ويتوقع أن يصل العدد الإجمالى إلى 136 لاعباً ولاعبة حال نجاح قبول اللجنة الأوليمبية الدولية والإتحاد الدولى للكرة الطائرة الشاطئية تظلم مصر على استبعاد منتخب بنات الكرة الشاطئية الذى يضم دعاء غباشى وفريدة العسقلانى من خوض منافسات بطولة أفريقيا التى استضافتها المغرب مؤخرا بدعوى مخالطة اللاعبتين لحالة كورونا فى فندق الإقامة اثناء خوضهن المنافسات .

وسيتم تسليم الزى الخاص بأولمبياد طوكيو 2021 للبعثة نهاية الشهر الجارى على أن يسافر أول فوج لطوكيو 10 يوليو المقبل ويضم الباسل عبدالله عضو مجلس اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة فى اليابان وطبيباً و4 إداريين وسيسافر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيس البعثة والمهندس شريف العريان إلى طوكيو يوم 21 يوليو قبل انطلاق منافسات القدم فى اليوم التالى بمواجهة اسبانيا بمدينة مسوبارو وحضور حفل الافتتاح وتختتم المنافسات الدورة الأوليمبية فى الثامن من أغسطس المقبل.

المتأهلون لليابان

ويكشف "صدى البلد" عن أسماء اللاعبين واللاعبات الذين حسموا التأهل لأوليمبياد طوكيو 2021 رسميا وسيضاف اليهم قائمتى منتخب اليد والقدم خلال الساعات القليلة القادمة.

فى منافسات الغطس.. تأهل يوسف عمرو سليم ومها عبدالسلام ومهاب الكردي.. وهناك فرصة أمام مها عامر للحاق بركب المتأهلين.

وفى السباحة.. تأهلت فريدة عثمان فى سباق 50 متر حرة و100 متر دولفن بجانب مروان القماش وعلى خلف الله .

وفى السباحة التوقيعية.. تأهل منتخب الآنسات الذى الذى يضم 12 اسماً سيختار منهم 8 لاعبات+ لاعبة احتياطى وهم مريم عبدالله وشهد عبدالله ونديم برسوم وأمينة الفقى و هنا هيكل وسندس محمد ونور سيف الدين وفريدة رضوان ونهال سعفان وجيداء أشرف وملك طوسون.

وفى القوس والسهم تأهلت هانيا فودة وندا غرام وشريف محمد ويوسف طلبة وسيختار الاتحاد لاعبا ولاعبة منهم.

وفى ألعاب القوى .. تأهل مصطفى حسن ومحمد خليفة ومصطفى الجمل وبسنت حميدة.

وفى الريشة الطائرة .. تأهل لاعب ولاعبتين بجانب فريق زوجى المختلط وزوجى البنات الذى يضم ضحى توفيق وهادية حسنى وهى أول برلمانية تلعب فى تاريخ الأوليمبياد.. ويضم زوجى المختلط أدهم الجمال وضحى توفيق.

وفى الملاكمة تأهل عبدالرحمن عرابى ويسرى رزق فقط ويواجه الملاكمون صعوبة بالغة فى الأوليمبياد .

ظهور الفروسية

وفى منافسات الكانوى تأهلت سما فاروق وعلى حسن .. وفى الدراجات تأهلت اللاعبة ابتسام زايد .. وفى الفروسية تأهل منتخب اللعبة لأول مرة منذ 1960 ويضم الفرسان سامح الدهان ونايل نصار وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة.

وفى السلاح تأهلت يارا الشرقاوى ومريم الزهيرى وندا حافظ ونهى حسين ونورا محمد وعلاء أبوالقاسم ومحمد عبدالعال ومحمد ماهر حمزة ومحمد السيد وزياد السيسى ومحمد عاشور ومدحت بهجت ومهاب شوقى ويوسف ثناء.

وفى الجمباز الفنى عمر محمد وزينة شرف ومندى محمد.. وفى الجمباز الايقاعى حبيبة مرزوق للفردى والفرق لوجين السيد وباولينا فوده وسلمى صالح وسارة فانونس، وفى الترامبولين سيف شريف ملك حمزة .

وفى الجودو حاتم عبدالآخر ومحمد على عبدالعال ومحمد عبدالموجود ورمضان درويش.

وفى الكاراتيه فريال عبدالعزيز وجيانا فاروق ورضوى رضوان وعبدالله عبدالعزيز وعلى الصاوي.

وفى الخماسى الحديث أحمد أسامة الجندى وأحمد أشرف وهايدى عادل وفى الطريق أميرة قنديل وفى التجديف عبدالخالق البنا .. وفى الشراع خلود منسى وعلى بدوي.

وفى الرماية .. تأهلت مسكات على وماجى عشماوى والزهراء محمد وسامى عبدالفتاح وسما محمد ومصطفى محمدى وحافظ إبراهيم ويوسف مكار وعبدالعزيز محيلبة وعزمى محيلبة وأحمد زاهر.

وفى تنس الطاولة خالد عصر وعمرو عصر ومحمد البيلى وأحمد صالح ودينا مشرف ويسرا أشرف وهنا جودة ومريم الطيب وفرج حسن. وفى التايكوندو نور عبدالسلام وهدايا ملاك وسيفى عيسى وعبدالرحمن محمود.

وفى التنس الأرضى تأهلت ميار شريف ومحمد صفوت .. وفى التراثلون بسمة السلامونى وفى المصارعة ايناس خورشيد وسمر حمزة وضياء الدين عبدالمطلب ومحمد السيد "كيشو" وعمرو حسين وهيثم محمود ومحمد متولى وعبداللطيف محمد بجانب منتخبى اليد والاوليمبي الذى سيحسم شوقى غريب قائمته النهائية يوم 2 يوليو المقبل.