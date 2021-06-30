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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق قنديل يعتمد عضويات جديدة في فروع الاهلي

صدى البلد

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو ‏مجلس الإدارة، بمقر النادي بالجزيرة دفعة جديدة من الراغبين في الحصول ‏على عضوية النادي سواء العضوية العامة لكافة الفروع أو عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس. ‏

وقامت اللجنة بمراجعة جميع المستندات بالتعاون مع إدارة الاشتراكات واستيفاء كافة ‏الإجراءات الخاصة بقبول الأعضاء الجدد، وسط إقبال كثيف من جانب الراغبين في الحصول على عضوية فرع التجمع الخامس، مع قرب موعد افتتاحه.

‏وتشهد الفترة الأخيرة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي، للاستفادة ‏من الطفرة الإنشائية الهائلة والخدمات، التي يحرص مجلس الإدارة على تنفيذها وتطبيقها ‏بما يتناسب مع اسم الأهلي ويلبي طموحات أعضائه، خاصة أن مقر النادي ‏الأهلي وفروعه تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، ‏بالإضافة إلى أن مساحة مقر النادي أو فروعه هي الأنسب لممارسة جميع الأنشطة، فضلا عن المشروعات الإنشائية التي يجري العمل على الانتهاء منها في كافة الفروع.

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