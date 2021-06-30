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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تعلن استعدادها لامتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع مجالس المدن والجهات المعنية، لإجراء اختبارات الثانوية العامة، التي ستبدأ يوم 10 من شهر يوليو المقبل، مشدداً على تطهير وتعقيم 86 لجنة منهم 74 لجنة إلكترونية و12 لجنة ورقية، موزعين ب 12 إدارة تعليمية، يستقبلون 20 ألف و 102 طالب وطالبة، منهم 18 ألفاً و 965 طالباً وطالبة سيؤدون الامتحان إلكترونيا وألف و137 طالباً وطالبة يؤدون الامتحان ورقياً.


وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة وإسعاف وكهرباء وأمن وشركة اتصالات، ومياه شرب وغيرهم، وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية، وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية،، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.

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وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 كما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.


وقال المتحدث الرسمي، إن محافظ كفر الشيخ وجه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

كفر الشيخ محافظة محافظة كفر الشيخ الثانوية العامة امتحانات

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