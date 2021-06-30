بسبب جرار زراعي .. مصرع طفلين في الدقهلية وإصابة آخر بكسور
لقي شقيقين مصرعهما وأصيب آخر بإصابات مختلفة وذلك أثناء اللهو امام منزلهم بقرية تابعه لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية وقيام احدهما بالعبث بفرملة جرار زراعي ملك والده أدى الى حدوث الواقعة.
حيث ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز شرطة الستامونی من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفيان ومصاب بقرية " 26 أبو ماضي " دائرة مركز الستاموني.
بإنتقال الضباط وسؤال "أنور صبري "47 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بانه أثناء لهو نجل شقيقه "فارس عوض صبري صديق " 10 أعوام ، طالب، ومقيم طرف أهليته بذات القرية أعلى جرار زراعي" ملكه والمتوقف أمام المنزل أعلى كمية من الأتربة قام الطفل بالعبث بفرملة الجرار الزراعي مما أدي إلى تحركه وسقوطه أسفل عجلاته ووفاته في الحال.
وأصطدم الجرار بكلا من شقيقه "محمد صبري عوض صديق " 8 أعوام ونجل عمهما " کریم صديق صديق "6 أعوام ويقيمان بقرية " 26 أبو ماضي " دائرة مركز الستاموني أثناء وقوفها أمامه ما أدي إلى وفاة الثاني وإصابة الثالث بكسر بعظام الجمجمة.
وتم نقل المتوفيان إلى منزل أهليتهما ونقل المصاب إلي مستشفى الدولي بالمنصورة .
و ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفيين يفيد أن سبب كسر بقاع الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم