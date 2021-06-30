بسبب جرار زراعي .. مصرع طفلين في الدقهلية وإصابة آخر بكسور

لقي شقيقين مصرعهما وأصيب آخر بإصابات مختلفة وذلك أثناء اللهو امام منزلهم بقرية تابعه لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية وقيام احدهما بالعبث بفرملة جرار زراعي ملك والده أدى الى حدوث الواقعة.

حيث ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز شرطة الستامونی من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفيان ومصاب بقرية " 26 أبو ماضي " دائرة مركز الستاموني.



بإنتقال الضباط وسؤال "أنور صبري "47 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بانه أثناء لهو نجل شقيقه "فارس عوض صبري صديق " 10 أعوام ، طالب، ومقيم طرف أهليته بذات القرية أعلى جرار زراعي" ملكه والمتوقف أمام المنزل أعلى كمية من الأتربة قام الطفل بالعبث بفرملة الجرار الزراعي مما أدي إلى تحركه وسقوطه أسفل عجلاته ووفاته في الحال.

وأصطدم الجرار بكلا من شقيقه "محمد صبري عوض صديق " 8 أعوام ونجل عمهما " کریم صديق صديق "6 أعوام ويقيمان بقرية " 26 أبو ماضي " دائرة مركز الستاموني أثناء وقوفها أمامه ما أدي إلى وفاة الثاني وإصابة الثالث بكسر بعظام الجمجمة.



وتم نقل المتوفيان إلى منزل أهليتهما ونقل المصاب إلي مستشفى الدولي بالمنصورة .

و ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفيين يفيد أن سبب كسر بقاع الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم

