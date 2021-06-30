برلماني: ثورة 30 يونيو أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث

هنأ النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي و الشعب المصري، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة مؤكدا أنها من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، حيث أنها مثلت بداية الطريقة لتحقيق الإنجازات وتصحيح المسار وعملت على حماية الوطن واستعادته من يد جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكد سوس في بيان له اليوم، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة تجسيد حقيقي للثورة الشعبية شارك فيها جميع أفراد الشعب في محاولة لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية، مضيفا أنها أثبتت للعالم كله بما لا يدع مجال للشك أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات، وأنه يقف صفا واحدا في مواجهه التحديات من أجل الحفاظ على أرض الوطن.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما نحن عليه الآن من نجاحات على أرض الواقع وإنجازات ملموسة، سواء من مشروعات قومية، وخدمات في مختلف القطاعات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلاقات مصر الخارجية، واستعادت دورها المحورى والإقليمى والدولى، خير دليل على نجاح ثورة 30 يونيو وعلى نجاح الرئيس السيسي .



ولفت النائب إلى أن الإنجازات الكثيرة التي تحققت منذ تولي الرئيس السيسي للحكم في مختلف المجالات كانت من النتائح الهامة لثورة 30 يونيو حيث شهدت مصر طفرة في الاقتصاد الذي تنامى بشكل ملحوظ وكان لقطاع الصحة نصيب كبير أيضا من خلال العديد من الحملات القومية مثل "مبادرة صحة المرأة المصرية والكشف عن فيروس سي ،ومبادرة 100 مليون صحة" ، فضلا عن المشروعات القومية العملاقة والتي تمثلت في قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها من مئات المشروعات.