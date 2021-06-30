عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث

النائب سامي فتحي
النائب سامي فتحي سوس

هنأ النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي و الشعب المصري، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة مؤكدا أنها من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، حيث أنها مثلت بداية الطريقة لتحقيق الإنجازات وتصحيح المسار وعملت على حماية الوطن واستعادته من يد جماعة الإخوان الإرهابية. 


وأكد سوس في بيان له اليوم، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة  تجسيد حقيقي للثورة الشعبية شارك فيها جميع أفراد الشعب في محاولة لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية، مضيفا أنها أثبتت للعالم كله بما لا يدع مجال للشك أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات، وأنه يقف صفا واحدا في مواجهه التحديات من أجل الحفاظ على أرض الوطن.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما نحن عليه الآن من نجاحات على أرض الواقع وإنجازات ملموسة، سواء من مشروعات قومية، وخدمات في مختلف القطاعات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلاقات مصر الخارجية، واستعادت دورها المحورى والإقليمى والدولى، خير دليل على نجاح ثورة 30 يونيو وعلى نجاح الرئيس السيسي .


ولفت النائب إلى أن الإنجازات الكثيرة التي تحققت منذ تولي الرئيس السيسي للحكم في مختلف المجالات كانت من النتائح الهامة لثورة 30 يونيو حيث شهدت مصر طفرة في الاقتصاد الذي تنامى بشكل ملحوظ وكان لقطاع الصحة نصيب كبير أيضا من خلال العديد من الحملات القومية مثل "مبادرة صحة المرأة المصرية والكشف عن فيروس سي ،ومبادرة 100 مليون صحة" ، فضلا عن المشروعات القومية العملاقة والتي تمثلت في قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها من مئات المشروعات.

30 يونيو ثورة 30 يونيو مجلس النواب الرئيس السيسي مستقبل وطن

ترشيحاتنا

بعد الأردن.. دولة عربية تطالب بتدخل الجيش لمواجهة كورونا

أستاذ الطب الوقائي يكشف تفاصيل إنجازات قطاع الصحة خلال آخر 7 سنوات..فيديو

البنك المركزي يدشن منصة علاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني

مدرب الجونة: جهاز الأهلي سبب تدهور مستوى والتر بواليا.. اعرف السبب

باقة 300 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان رياضية في السعودية | صور

رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

السعودية تعلن عن خطة الحج لعام 2021

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

إجراء عاجل للجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ