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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين طبر تكشف عن رأيها في ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر

مادلين طبر
مادلين طبر

أبدت الفنانة مادلين طبر رأيها في ثورة ٣٠ يونيو وتأثيرها الكبير على مستقبل مصر.

 

وقالت مادلين طبر في تصريحات خاصة إن ٣٠ يونيو لم تكن مجرد ثورة مشيرة إلى أنها رسالة للعالم كله أن مصر تبحث عن الحرية، وأكدت أن هذه الثورة أنقذت مصر من جماعة مضللة.

 

وتوجهت مادلين طبر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إنه نعمة كبيرة لمصر وأنقذها من المضللين الإرهابيين.

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وكانت قد هنأت الفنانة مادلين طبر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 81.

 

ونشرت مادلين طبر، صورة لها بصحبة الزعيم عادل إمام، وعلقت عليها: "عادل امام عمر مديد، وعيد سعيد".

 

القمر آخر الدنيا

يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر مسلسل "القمر اخر الدنيا" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز ، أحمد كرارة ، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

 

وشاركت مادلين طبر أيضا فى العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، و"محمود المصري" عام 2004، و"أصحاب المقام الرفيع" بنفس العام، ومسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006، ومسلسل "حنان وحنين" مع الراحل عمر الشريف عام 2007، ومسلسل "النار والطين"، و"أوراق التوت" وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة.

مادلين طبر ٣٠ يونيو مصر عبد الفتاح السيسي ثورة ٣٠ يونيو

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