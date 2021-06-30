سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 30 -6- 2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

دولار أمريكى​ 15.6297

يورو​ 18.5681

جنيه إسترلينى​ 21.6440

فرنك سويسرى​ 16.9098

100 ين يابانى​ 14.1254

ريال سعودى​ 4.1674

دينار كويتى​ 51.8313

درهم اماراتى​ 4.2547

اليوان الصينى​ 2.4190

وفى سياق آخر أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو 2021؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.



كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.