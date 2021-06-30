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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 30 -6- 2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

دولار أمريكى​ 15.6297 
يورو​ 18.5681 
جنيه إسترلينى​ 21.6440 
فرنك سويسرى​ 16.9098 
100 ين يابانى​ 14.1254 
ريال سعودى​ 4.1674 
دينار كويتى​ 51.8313 
درهم اماراتى​ 4.2547 
اليوان الصينى​ 2.4190 

 

وفى سياق آخر أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو 2021؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.


كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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