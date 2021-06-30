صدمته مقطورة.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهلية
لقي طفل مصرعه، بقرية ميت مجاهد مركز دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، بعدان صدمته سيارة نقل بمقطورة أثناء محاولته عبور الطريق أمام منزله
ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز دكرنس يفيد بورود اشارة من مستشفى دكرنس العام بوصول الطفل "محمد أحمد محمد مدبولى " ٨ اعوام " تلميذ، ومقيم منطقة " ميت مجاهد " بندر دكرنس " جثة هامدة
بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده "أحمد محمد مدبولى " 34 عاما، سائق، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق أمام محل إقامته اصطدمت به السيارة رقم " درج 7285 نقل /مقطورة د أ ط 8356 "
وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه ورد تقرير مفتش الصحة المتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.