صدمته مقطورة.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهلية

لقي طفل مصرعه، بقرية ميت مجاهد مركز دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، بعدان صدمته سيارة نقل بمقطورة أثناء محاولته عبور الطريق أمام منزله

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز دكرنس يفيد بورود اشارة من مستشفى دكرنس العام بوصول الطفل "محمد أحمد محمد مدبولى " ٨ اعوام " تلميذ، ومقيم منطقة " ميت مجاهد " بندر دكرنس " جثة هامدة

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده "أحمد محمد مدبولى " 34 عاما، سائق، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق أمام محل إقامته اصطدمت به السيارة رقم " درج 7285 نقل /مقطورة د أ ط 8356 "

وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه ورد تقرير مفتش الصحة المتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.