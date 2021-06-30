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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

صدى البلد

أعظم يوم سنظل نتذكره للأبد هو هذا اليوم العظيم ٣٠ يونيه لن ننسى أبدًا يوم خروج جموع الشعب المصري العظيم بجميع فئاته وطوائفة الى شوارع وميادين المحروسة لمساندة ودعم القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي فيما اتخذه من قرارات صححت مسار مصر ووضعتها على الطريق الصحيح بعدما كانت تسير فى نفق مظلم بقيادة جماعة الاخوان الارهابية وعلى رآسهم محمد مرسي وكأن الله بعث لنا بزعيم وقائد ينقذ مصر الحبيبة من أعدائها الحقيقين وللأسف كانوا اعداء يحملون الجنسية المصرية ويدعون محبة الوطن ولكن افعالهم شهدت عليهم فقد كانت فترة حكمهم القصيرة اسوء فترة عدت على مصرنا الحبيبة .. جاء هذا اليوم ليشهد على ميلاد عهد جديد مليئ بالإنجازات بعد فترة تخبط ونكسات وخيبات شهدتها مصر وعانينا منها جميعا ولو سردنا بعض من إنجازات ثورة ٣٠ يونيو أو ثورة تصحيح المسار كما أحب ان اطلق عليها دائما لوجدنا مايلي:
الإنجاز الأول والاهم هو توحيد جميع المصريين على هدف واحد وهو دعم بلدهم وقيادتهم السياسية لمجابهة أعداء الوطن داخليا وخارجيا
الإنجاز الثاني.. تغيير نظرة العالم الخارجي لمصر مما ساهم فى زيادة استثمارات الاجانب نظرا لاستقرار الوضع الأمني والسياسي بها وثقة فى القيادة السياسية الحكيمة التي ينتهجها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الإنجاز الثالث: وضع مصر فى مكانه دولية متقدمة دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا.

الإنجاز الرابع: تطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة توفر حياة كريمة للمواطن المصري البسيط.

الإنجاز الخامس: انشاء شبكة طرق  بمواصفات عالمية وانشاء مدن سكنية وادارية جديدة تضاهي المدن العالمية وعلى سبيل المثال لا الحصر العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة

الإنجاز السادس: العديد من الاكتشافات البترولية وحقول الغاز الجديدة

الإنجاز السابع: اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمه له من خلال العديد من الحملات والمبادرات الإنسانية مثل مبادرة حياة كريمه وحملة ١٠٠ مليون صحه واهتمامه بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل 
لذلك ستظل ثورة ٣٠ يونيه ذكرى خالده فى قلوبنا جميعا ويوم فارق فى تاريخ مصرنا الحبيبة

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