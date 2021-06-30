جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

7 سنوات مرت من عمر الثورة على حكم الاخوان الذين أرادوا أن يستبدلوا هوية مصر الحضارية والثقافية والدينية الوسطية بأفكارهم الجهنمية التى ليس لها علاقة بالدين من قريب أوبعيد هذه الافكار التى ترتكز على مفاهيم مغلوطة صدرها يوما ما مرشدهم الأول "الخوجة" حسن البنا وتلميذه الماسونى المتشدد سيد قطب وتلقفها تلاميذهم من الجماعة الارهابية حتى أصبحت مبادئ ومثل عليا لديهم قابلة للتنفيذ سواء من ناحية اعتقادهم المطلق فى ضرورة عودة النظام السياسى " الخلافة " الذى سار عليه السلف الصالح كمايعتقدون و تطبيق حكم الله اى الشريعة الاسلامية مهما كان الثمن .. مقتنعين أن مايقومون به عين الحقيقة والصواب حتى لو أدى هذا الى قطع الرؤوس والأيدى والأرجل من خلاف .. والحمد لله تم وأد هذه الأفكار والمبادئ الفاسدة والهدامة فى 30يونيو حينما خرج الشعب بالملايين فى كل ميادين وشوارع مصر يهتف فى صوت واحد " أرحل" لتلميذهم محمد مرسى الذى تولى حكم البلاد فى غفلة من الزمن ومر علي مصر 11 شهرا من أسوأ المراحل التاريخية فى عمر الوطن الذى يمتد لاكثر من 7الاف سنة وحينما شعر المصريون أن بلدهم فى خطر داهم وأن مصيرا مجهولا ينتظرهم كانوا على قلب رجل واحد وفى مستوى الحدث والخطر الذى أصبح يهددهم جميعا .. هذه الهبة المباركة كانت من أجل إنقاذالوطن من تحويله الى أفغانستان وصومال جديدة ..

إذن مصر لم تتجن على الاخوان ولم تنقلب على حكم المرشد وإنما كانت الثورة بهدف التغيير والحكم الرشيد الذى لايتخذا الدين ستارا لتحقيق أهدافه الخبيثةوتوطين الجماعات الارهابية فى سيناء والصعيد والواحات وغيرها ..لقد اتخذت هذه الجماعة الارهابية العنف والقتل أسلوبا لفرض إرادتها منذ نشأتها فى الاسماعيلية 1928 وبدأت سلسلة الاغتيالات التى نفذتها ضد كل من يعارضها وبتعليمات من البنا نفسه بدأت باغتيال القاضى الجليل الخازندار والنقراشى باشا رئيس الوزراء الاسبق ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرتين و قتل السادات فى العرض العسكرى و النائب العام المستشار هشام بركات .. من المؤكد أن 30يونيو و3/7 أيام عظيمة مرت بها مصر وينبغى أن يتذكرها المصريون بالاعتزاز والفخر وألا ينسونها ابدا مهما كانت الظروف لأنها مفصلية فى عمر الوطن كذلك ينبغى على الجميع أن يفخر دوما بدور قواتنا المسلحة وقائدها العام أثناء الثورة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الذى حمل كفنه على يديه غير مبال بالعواقب التى قد تحدث لاقدر الله اذا فشلت الثورة وتم قمعها ..

لقد كان جسورا وشجاعا فى تحمله للمسئولية فى هذه الظروف العصيبة التى مرت بها مصر والأخطار الفظيعة سواء داخلية أو خارجية حتى تم القبض على حاكم القبيلة محمد مرسى العياط وإيداعه مكانا غير معلوم وأعاد الجيش انتشاره على نطاق واسع لحماية جميع مؤسسات الدولة والاستعداد لمواجهة الارهاب المحتمل من خلال التفويض الشهير الذى طلبه الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى هذا التوقيت المهم فوافق الشعب بالاجماع وبدأت مصر تواجه موجات عنيفة جدا من الارهاب بأيدى الجماعة وأذرعها المختلفة المنتشرة داخل وخارج البلاد بداية من تنظيم القاعدة وداعش وبيت المقدس وانتهاء بحازمون وبوكو حرام ...الخ ونجحت مصر والحمد لله الى حد كبير فى تقويض الارهاب ودفع عجلة التنمية بإقامة العديد من المشروعات العملاقة فى جميع ارجاء القطر المصرى وعلى سبيل المثال إنشاء 4أنفاق تحت القناة لخدمة سيناء ' العاصمة الادارية الجديدة بكل ماتحمله من تكنولجيا وتطور وخلافه .. علاوة على مشروع تطوير الريف المصرى الذى يخدم أكثر من 60مليون مواطن مصرى فى 5000قرية وتابع ..ناهيك عن انشاء الألاف من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل وتحديث قطارات السكة الحديد ونظم الاشارات بها والاهم تطوير قدرات القوات المسلحة الباسلة وتزويدها بكل ماتحتاج اليه حتى اصبح تصنيف الجيش المصرى من بين أفضل 9جيوش على مستوى العالم +حملة وزارة الصحة لمواجهة فيروس C وبالفعل تم شفاء جميع المصابين من ابناء الوطن من هذا الفيروس اللعين الذى كان علاجه فى الماضى ضربا من المستحيل ..

انجازات كثيرة حدثت خلال ال 7سنوات الماضية ولولا نجاح ثورة 30يونيو العظيمة التى قام بها الشعب وحماها الجيش ماتحققت هذه الانجازات و لا هذا الأمن والامان الذى تشهده بلادنا اليوم وينعم به المواطنون فى كل شبر من أرض مصر ..قد تكون هناك شكاوى من بعض المواطنين فيما يتعلق بمعيشتهم وأهمية تحسين حياتهم الاقتصادية وهذا حقهم وعلى الحكومة أن تسعى سعيا حثيثا لتحقيق الامان الاجتماعى لهذه الفئات التى تحملت أعباء الاصلاح الاقتصادى بنفس راضية على أمل أن تتغير حياتهم للأفضل لذا مطلوب من القيادة السياسية والحكومة أن تضع أمامها ٱمال وطموحات ومتطلبات هذه الفئات وهم كثر حتى يشعر الناس أن ثورة 30يونيو حققت أهدافها وفى مقدمة هذه الأهداف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين خاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين قد عانى كثيرا من الحرمان والتهميش ولاينبغى أن يستمر هذا الوضع أبد الدهر ..حان الوقت أن يشعر المواطنون أنهم جميعا متساوون أمام القانون.