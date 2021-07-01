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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تناول الحلوى المصنعة من مشتقات دهن الخنزير؟ الإفتاء تجيب

الحلوى
الحلوى

هل يجوز أكل بعض الحلوى المصنعة من دهن خنزير ؟ .. قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك قاعدة فقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يثبت أن هذه الأشياء مصنعة من شيء محرم، فإذا كان مصدر المعلومة عن هذه الحلوى موثوق فيه؛ فيجب على الإنسان عدم تناولها، أما إذا كان كلام يتردد لمجرد الشائعات فقط؛ فلا بأس، ويجوز أكلها.

وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أما إذا كانت هذه الحلوى من مادة دهن الخنزير وتحولت او شهدت تغيرا في مكوناتها عند تصنيعها هنا يجوز الأكل منها طالما طرأ عليها التغير . لافتا الى ضرورة معرفة نسبتها في التصنيع وطبيعتها .


حكم استخدام دهن الخنزير في العلاج

 

ورد الى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية سؤال يقول صاحبه:" هل يجوز التداوي بشحم الخنزير او بدواء مصنع من دهن الخنزير".

 

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف قائلا: إذا كان دهن الخنزير أضيف اليه مواد كيميائية وتحول الى نوع من الدواء فإنه في هذه الحالة يجوز استخدام هذا الدواء لأن هذا الدهن فقد خصائصه باختلاطه بالمواد الكيميائية .

 

وأضاف الامير : أما إذا كان دهن الخنزير هذا لم تضف اليه مواد كيميائية ولا يوجد دواء للشفاء غير ذلك فيجوز استخدامه تطبيقا للقاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحظورات".

 

وتابع: حتى ولو كان يوجد علاج بديل غير دهن الخنزير ولكن غير متوافر بالاسواق نهائيا فيجوز ايضا استخدام دهن الخنزير في التداوي .

 

حكم تناول الدواء المصنع من دهن الخنزير

 

ومن جانبه قال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض تناول الدواء المصنع من دهن خنزير، لأنه لم يعد دهن خنزير من الأساس بل تحول الى مادة كيميائية أخرى بعد إضافة اليه بعض العناصر، فهو تطهر بالتحول.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال اجابته عن أسئلة الجمهور في البث المباشر لصفحة دار الافتاء ، قائلا: " خصائص الشيء عند التحول تطهر عند اندماجها مع عناصر أخرى ، فمثلا الماس وهو معدن نفيس هو في الأصل فحم، وكذلك البترول عبارة عن حيوانات ميتة متحللة منذ آلاف السنين.

حكم تناول الدواء المصنع من دهن الخنزير دهن الخنزير الازهر الشريف الحلوى المصنعة دار الإفتاء حكم استخدام دهن الخنزير في العلاج

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