في نسخته الخامسة.. الاتحاد الأوروبي يكرم الفائزين بالجائزة الأورومتوسطية عبر مهرجان أسوان

كرم الاتحاد الأوروبي الفائزين بجائزة "مسابقة الأفلام الأورومتوسطية" خلال مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الخامسة. الجائزة هي جائزة خاصة تتمثل في مبلغ 3,000 يورو يحصل عليها أفضل فيلم يتناول حقوق المرأة وتمكينها.







وتقدم هذه الجائزة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في مصر، وحصل على الجائزة هذا العام فيلمان: الفيلم النيرويجي اللاتفي “My Favorite War” (حربي المفضلة) إخراج إلزي بوركوفسكا جيكوبسون، والفيلم الإسباني “Last Days of Spring” (آخر أيام الربيع) إخراج إيزابيل لامبيرتي.







ودعم كل من الاتحاد الأوروبي ومعاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من أجل تمكين المرأة في صناعة السينما وذلك ليس فقط لسرد القصص التي تتعلق بالمرأة وقضاياها على شاشة السينما بل أيضًا لتمكين المرأة وإتاحة المساحة لها لعمل الأفلام ولتلعب دور فعال في هذه الصناعة. ويعمل كل من الاتحاد الأوروبي مع الشركء المعنين عن كثب لضمان المشاركة الكاملة والفعلية للمرأة في كل جوانب الحياة وذلك لدعمها في الحصول على فرص متكافئة للقيادة على كافة مستويات صُنع القرار.



وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نتائج مسابقة ورش العمل السينمائية، فجاء فيلم "عاشورا" لأسماء يعقوب كأفضل فيلم في ورش عمل المهرجان. "إننا سعداء بالتعاون مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هذا العام حيث جاء حضور الشباب، خاصًة الشابات، مبهرًا.

فلقد قدم شباب أسوان مشاريع جيدة للغاية وسوف نواصل دعمنا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من خلال ورش العمل الخاصة به والتدريبات الفنية المقدمة للشباب وذلك لمساعدتهم في الإبداع والتطوير من عملهم وإننا فخورون بالنتائج التي شهدناها اليوم"وذلك وفقًا لما صرح به العافية شاكرًا جميع المبدعين والمدربين الذين شاركوا في ورش العمل ومكررًا أن الجميع فائزون من خلال هذا التعاون المتبادل وليس فقط الفيلم الحائز على الجائزة.