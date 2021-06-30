القبض على نقاش تسبب فى مصرع فتاة وإصابة أخرى بعرس في الدقهلية

تمكن أمن الدقهلية من ضبط نقاش تسبب في إصابة طالبة ومصرع أخرى متأثرة بإصابتها وذلك أثناء قيامه باللهو بطفاية حريق ابتهاجا بحفل عرس بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث قام بفتح محبس الهواء وتطايرت الطفاية منه واصطدمت بهما أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.

حيث ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كل من "نور وليد عوض أحمد " 17 عاما، طالبة، و"ميادة مصطفى المرسى " 20 عاما، طالبة، ومقيمتان بقرية " أتميدة " دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من شاهدة الواقعة المدعوة "إيمان على أحمد الباجوری " 20 عاما، ربة منزل ووالد الأولى المدعو "وليد عوض أحمد محمد " 41 عاما، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة "عبير عمر عمر البسة " 46 عاما مدرسة، ويقيمون بذات القرية قرروا بأنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام ع. ا. ا " 20 عاما، نقاش، ومقيم بذات القرية باللهو بطفاية حريق إبتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه وإصطدمت بهما، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وتوفيت المصابة الثانية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته ٕاعترف بإرتكاب الواقعة دون قصدًا منه، وبإرشادة تم ضبط طفاية الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

