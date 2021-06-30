القبض على نقاش تسبب فى مصرع فتاة وإصابة أخرى بعرس في الدقهلية
تمكن أمن الدقهلية من ضبط نقاش تسبب في إصابة طالبة ومصرع أخرى متأثرة بإصابتها وذلك أثناء قيامه باللهو بطفاية حريق ابتهاجا بحفل عرس بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث قام بفتح محبس الهواء وتطايرت الطفاية منه واصطدمت بهما أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.
حيث ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كل من "نور وليد عوض أحمد " 17 عاما، طالبة، و"ميادة مصطفى المرسى " 20 عاما، طالبة، ومقيمتان بقرية " أتميدة " دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من شاهدة الواقعة المدعوة "إيمان على أحمد الباجوری " 20 عاما، ربة منزل ووالد الأولى المدعو "وليد عوض أحمد محمد " 41 عاما، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة "عبير عمر عمر البسة " 46 عاما مدرسة، ويقيمون بذات القرية قرروا بأنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس وقيام ع. ا. ا " 20 عاما، نقاش، ومقيم بذات القرية باللهو بطفاية حريق إبتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه وإصطدمت بهما، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وتوفيت المصابة الثانية.
تم ضبط المتهم وبمواجهته ٕاعترف بإرتكاب الواقعة دون قصدًا منه، وبإرشادة تم ضبط طفاية الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.