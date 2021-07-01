هل يجوز للمرأة الذهاب للحج خلال فترة العدة؟ علي جمعة يوضح

هل يجوز للمرأة الذهاب للحج خلال فترة العدة ؟ .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدًا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.

وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.

وأضاف أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، يحسب من أيام العدة، لافتًا إلى أن في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه؛ فإن حجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.

هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟ .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتنقل وتذهب إلى بيت أبنائها لكن بشرط أن تعود وتبيت في مكان الإقامة الذي كانت فيه عندما حدثت حالة الوفاة.

وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ أنه يجوز لها ذلك لكن بشرط العودة للمبيت في المكان الذي كانت فيه أثناء وفاة زوجها.

هل يجوز للمطلقة المتزوجة من رجل آخر التحدث إلى طليقها؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، سؤال تقول صاحبته: «أنا مطلقة وعلى ذمة رجل آخر الآن ، فهل يجوز لي الحديث مع طليقي ؟» .

ورد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز، لكن بعد استئذان زوجك ، وعند الحديث معه يجب أن تلتزمي بالآداب الشرعية معه مراعاة لمشاعر زوجك الحالي، ويفضل أن يكون ذلك بحضور أخيك او أحد من الوالدين».