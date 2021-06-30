باستخدام كريمات الترطيب.. نصائح مهمة للحفاظ على بشرة المرأة وجاذبيتها

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إنه لابد من محافظة المرأة على إطلالتها و جاذبيتها من خلال استخدام كريمات لترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة و ضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات و ضد التصبغات.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم" بينكى" يعمل على تغذية و تفتيح و ترطيب البشرة، بالإضافة إلى أنه مضاد للأكسدة و ضد الشيخوخة .

وأوضحت "دينا أبو السعود" ، أن كريم بينكى يحتوى على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثير من الأشخاص يعانون من تصبغات البشرة.

وأكدت "دينا أبو السعود"، أن خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة و بالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

وتابعت "دينا أبو السعود" ، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء تحت العينين و هم فى سن الـ١٨، منوهة إلى أن كريم بينكى من اختصاصاته علاج النمش.

خبيرة تجميل تعطي نصائح للحفاظ على البشرة .. شاهد



قدمت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل ، إن نصائح للحفاظ على البشرة، موضحا أن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، موضحة أن ردود الأفعال رائعة، وتزيد مع الوقت نتيجة انتشاره بشكل كبير بين السيدات.

وأضافت خبيرة تجميل، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم “بينكى” يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، مضيفة أن الكريم يعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.

ونوهت خبيرة تجميل، بأن كريم “بينكي” يعمل على تقليل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

وأشارت خبيرة تجميل إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامينات منها: "B" و"A" ،و"C" الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

ولفتت خبيرة تجميل إلى أن كريم "بينكي" مناسب أيضاً للبشرة الحساسة "الدهنية"، لأنه يحتوى على معدن الزنك، مشيرة إلى أنه ليس لاستخدام الوجه فقط، ولكن لجميع أنحاء الجسم التي تظهر بها بقع في أماكن متفرقة أيضاً.