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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفس الشكل.. سيرين عبد النور تشارك متابعيها اللوك المشترك بينها وبين إبنتها

صدى البلد

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

وظهرت سيرين عبد النور فى الصورة برفقة إبنتها وعلقت عليها قائلة: " طيب هيك في شبه ؟ بمإنو الكل بشبها لفريد لبستها الشعر المستعار يللي لبستو بمسلسل #دور_العمر قلت بركي هيك بتصير بتشبهني. شو رأيكن؟ #تاليا_رحمة #ابنتي".

 

كانت سيرين عبد النور قد نشرت مؤخرا صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى  انستجرام ووجهت له رسالة حب  وتقدير  فى عيد الأب. 

 

رسالة سيرين عبد النور لوالدها في عيد الأب

 

وعلقت سيرين عبد النور قائلا:  "‏ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي فهو سيظل حباً يحكيه دعائي دائماً.. الله يخليكم والدكم بصحة وعافية.. ويرحم كل من رحل وتكون نفسهم بالسماء ".

 

كانت الفنانة سيرين عبد النور قد نشرت مؤخرا مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، خلال  إجازتها الصيفية مع نجلها بإحدى الأماكن السياحية في لبنان


وظهرت سيرين عبد النور ، على حمام السباحة وهي تداعب نجلها باطلالة صيفية جذابة، ونالت إعجاب متابعيها.

 

مسلسل الهيبة

 

يذكر أن آخر أعمال  الفنانة سيرين عبد النور مسلسل الهيبة في جزئه الثالث، الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

سيرين عبد النور التواصل الاجتماعي تيم حسن اطلالة الاجتماع موقع التواصل الاجتماعي السياحية شهر رمضان العالم العربى

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