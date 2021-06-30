عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخلق حياه كريمة

صناع الخير يكشف عن توجيهات السيسي لتطوير الريف المصري.. فيديو

تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إن مبادرة تطوير قرى الريف المصري، بمثابة خلق حياه كريمة وتمكين إقتصادي وإجتماعي كامل.

 

وأضاف زمزم خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا” نيوز" أن الرئيس السيسي وجه بتطوير المصانع والإنتهاء من تطوير قرى الريف المصري بالكامل.

 

وتابع رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المبادرة الهامة سيستفيد منها أكثر من 60 مليون مصري

 

تطوير 36 قرية و 148 عزبة بـ القليوبية

 

وقالت سميرة العيوطى، وكيل وزارة  الإسكان والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة بـ القليوبية ،  إن مبادرة حياة كريمة تستهدف المواطن المصري فى الريف والتى تعد نقلة كبرى لرفع أى أعباء عن المواطن المصرى.

 

وأضافت  وكيل وزارة الإسكان، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن مبادرة حياة كريمة تم إسنادها للجهاز المركزى للتعمير أحد أجهزة وزارة الإسكان، لافتة إلى أن عدد المشروعات بمركز كفر شبين يحتوى على 9 وحدات محلية و 36 قرية و 148 تابع وعزبة وتم استهداف شريحة الشباب وتطوير 29 مركز شباب فى هذه المبادرة.


وأشارت إلى أن يجرى العمل فى تطوير كافة مراكز الشباب وبكل مواقع العمل ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز شباب متطورة على مدار 3 أشهر وهناك خدمة الصرف الصحي بتغطية كاملة بنسبة 13 قرية من أصل 36 قرية وانهاء الاعمال بباقى القرى واستكمال الشبكات، والوصلات المنزلية.


يذكر أن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لأنها تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن.


وتشمل المبادرة أيضًا محور الأبنية التعليمية من خلال تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لجميع المراحل ومستهدف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والذي تم إنجازه بنسبة أكثر من 40%، فضلًا عن محور إقامة “سكن كريم” من خلال إنشاء البيوت وتطويرها وتجهيزها لتحسين جودة حياة المواطن.


مبادرة “حياة كريمة” تحقق معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهي توحيد جميع جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموي، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تعد ضخمة ومتشعبة في عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

حياة كريمة صناع الخير توجيهات الرئيس السيسي تطوير الريف المصري

ترشيحاتنا

البنك المركزي يدشن منصة علاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني

مدرب الجونة: جهاز الأهلي سبب تدهور مستوى والتر بواليا.. اعرف السبب

باقة 300 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان رياضية في السعودية | صور

رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

إيرين يوسف أول فتاة مصرية تحترف سباقات السرعة للسيارات

رسميا.. الإسباني رافاييل بينيتيز مديرا فنيا لـ إيفرتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

إجراء عاجل للجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية

السعودية تعلن عن خطة الحج لعام 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ