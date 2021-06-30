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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مسار القطار القطار الكهربي السريع بنطاق محافظة مطروح

شعيب يبحث مسار القطار الكهربي السريع داخل محافظة مطروح

محافظة مطروح تبحث
محافظة مطروح تبحث مسار القطار الكهربائى

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعاً اليوم الأربعاء لمناقشة بدء أعمال تنفيذ مسار القطار الكهربي السريع بنطاق محافظة مطروح بداية من حدود مدينة الحمام حتى مدينة مرسى مطروح،  بحضور المهندس أيمن المتولي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لمنطقة غرب الدلتا إسكندرية، ورؤساء المدن المعنية ومديري ومندوبي كافة القطاعات والمرافق المعنية بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ أعمال القطار الكهربي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين – مطروح).

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و وجه محافظ مطروح بأهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، مع المرور يوم الأحد القادم على مسار خط القطار بداية من مدينة الحمام للوقوف على الطبيعة لتسجيل كافة الملاحظات أو المعوقات ووضع التصور لاتخاذ القرارات اللازمة، مع الوضع في الاعتبار أهمية المشروع القومي والإسراع في إزالة كافة العقبات.


كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد أكد خلال اللقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة، متابعا بالقول: "بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023".


وأضاف أنه تم دراسة الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا: "القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس، ودراسات القطار السريع من السخنة- العلمين بدأت منذ عام 2015، ومن تعمل في المشروع شركات مصرية".


وأوضح وزير النقل، أنه سيكون هناك قطار سريع للصعيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، متابعا: "نسبة الإشغال بأحد القطارات بكفر الشيخ 12%، وهناك تسرب من دفع قيمة التذكرة بسبب بعض الركاب وكمسري القطار حيث كان إهمال في السكة الحديد في الماضي، والكمسارية يحصلون على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة، واستفادوا من زيادة غرامة التهرب من دفع التذكرة، وكانت تضيع 480 مليون جنيه سنويا على السكة الحديد من قيمة الغرامات".

محافظة مطروح اخبار المحافظات القطار الكهربائي وزارة النقل مد العلمين العين السخنة

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