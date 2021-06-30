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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معالجتها بشكل نهائي

خبيرة التجميل تنصح باستخدام هذا الكريم لعلاج آثار حب الشباب

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي  من خلال استخدام كريم بينكى.


وأضافت "دينا أبو السعود" خلال لقائها فى برنامج" طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،أن كريم بينكى يمكنه شد البشرة، و لكن إذا وجد تهدل فى الجلد يمكن علاجها عن طريق استخدام الخيوط او إجراء عمليات تجميلية.


وأوضحت "دينا أبو السعود"، أن الذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء عليهم استخدام كريم بينكى قبل اتباع النظام الغذائي او إجراء عملية التكميم لان فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.


وأكدت "دينا أبو السعود" ، أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة الى ان علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة لفقدان الجلد مادة الكولاجين.

وتابعت "دينا أبو السعود" ، كريم بينكى يحتوي على مكونات طبيعية و آمنة للجلد لا تظهر على الأشخاص أعراض جانبية بعد استخدامه.

خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة
 

وقالت دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.


ولفتت “دينا أبو السعود” إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجة ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشره مستخلص العرق سوس للتفتيح.


وأضافت “دينا أبو السعود” خلال حوارها ببرنامج سفرةوطبلية  “ ” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

 

وأردفت “دينا أبو السعود” أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

وأشارت الدكتورة دينا أبو السعود، إلى أن  كريم " بينكي " يمتاز سعره الاقتصادي ، واحجامه المختلفة ، موضحة أن هناك حجمين من العبوة، مضيفة أن صابونة بينكي جيدة جدا ، وتساعد على ترطيب جلد البشرة ، وهناك 5 أنواع منها  ، وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء .

وتابعت " أبو السعود " أن المنتج متوفر من خلال الإتصال على أرقام الشركة ، ويصل حتى باب البيت .

دينا أبو السعود خبيرة التجميل كريم بينكي طبيب البلد عمليات تجميلية

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