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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة الليبية: القاهرة وطرابلس تربطهما علاقات وطيدة في جميع المجالات

الدكتورة مبروكة توغي
الدكتورة مبروكة توغي اكور

قالت الدكتورة مبروكة توغي اكور وزيرة الثقافة الليبية، إن مصر وليبيا تربطهما علاقات وطيدة و تاريخية في جميع المجالات لاسيما الثقافية.

 

وأضافت أكور، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر هى الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبي، مؤكدة مشاركة بلادها في الدورة ال 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التى تقام فى ظل ظروف استثنائية بسبب ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

 

وأكدت وزيرة الثقافة الليبية أنها التقت على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 52، بنظيرتها المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة.

 

وتابعت أن اللقاء شهد مناقشة تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الثقافية و الفنية المشتركة بين البلدين لدعم التعاون بين البلدين، منوهة أنه سيتم تنظيم عدد من الأسابيع الثقافية الليبية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأشارت وزيرة الثقافة الليبية إلى مشاركة دولتها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 52 ب 900 عنوان مختلف من خلال جناحي المشاركة الرسمي و الفرعي، مؤكدة مشاركة جميع دور النشر الليبية شمالاً وجنوباً.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح اليوم، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعدد من الوزراء.

 

كما حضر الافتتاح "مايا جويكوفيتش"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

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