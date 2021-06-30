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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن عن خطة الحج لعام 2021

الحج
الحج

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقامته الرئاسة بحضور  وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.


وذكر "السديس" قائلا : الرئاسة استعدت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

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وقال ‏الرئيس العام لشؤون الحرمين: موسم حج هذا العام تم؛ تجهيز 10 آلاف عامل وعاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتخصيص 5 آلاف عامل وعاملة لتعقيم المشاعر المقدسة، وتخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي، وتطوير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

ورفع "السديس" أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة - على ما يقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

المسجد النبوي موسم الحج ضيوف الرحمن حج هذا العام شؤون الحرمين السديس

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