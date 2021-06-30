عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

عباس محمود العقاد الكاتب العملاق والمفكر الوطنى الحر الذى تصدى للرجعية المصرية والانجليز والسراى والشيوعية, وقدم للمكتبة العربية والإسلامية سلسلة العبقريات المشهورة.هذا الكاتب الجبار الذى توفى منذ أكثر من نصف قرن كشف إرهاب الإخوان المسلمين وعنفهم وحلل نفسياتهم وأظهر إجرامهم, وتصدى لهم منذ الأربعينيات من القرن الماضى,وكأنه يعيش بيننا اليوم.

بأسلوبه التحليلى وطريقته كشف هذه الجماعة ومرشدهم حسن البنا بعد ما خرجت عن حدود الدعوة الدينية إلى العمل السياسى السافر,واتخذت العنف والإرهاب مسلكا لها منذ أن أنشأت فرق الجوالة كميليشيات شبه عسكرية بالمخالفة للقانون 17 لسنة 1927 الذى يحظر على الأحزاب والهيئات السياسية أن تتخذ تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

بدأت هذه الميليشيات الإخوانية فى اتخاذ العنف وسيلة لها بالاعتداء على حزب الوفد والوفديين بإلقاء قنابل يدوية على مقر الحزب فى بورسعيد فى 6يوليو 1946,واستخدمت الرصاص فى ضرب الوفديين بالمقر,وكانت النتيجة مقتل وفدى وإصابة 36 من الوفديين,ثم قتلوا محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الحزب السعدى,والقاضى المستشار الخازندار.

وفى 13 ديسمبر 1948كتب عباس العقاد مقالا فى جريدة الأساس بعنوان"الحكومة وسماسرة الفوضى" كشف فيه هذه الجماعة الإرهابية,واتهمها بأنها جماعة فاشية نازية,وحذر العالم من خطورتها,وفى ختام مقاله سأل الله ألا يجعلنا نمر بما مرت به الدول التى حكمتها الفاشية والنازية,وكأن الأستاذ العقاد كان يقرأ الغيب.!

بعدها مباشرة تلقى العقاد رسالة تهديد وصلته بالبريد نشرها بجريدة الأساس فى 22ديسمبر1948 وعلق عليها فاضحا جماعة الإخوان,واتهمها وقادتها بالجهل,وضيق الأفق,وسوء الأدب,ونزعة الشر,والافتراء,وارتكابهم الآثام والشرور باسم الدين والاسلام,وبهذا الدجل يخدعون أطفالا فى الرابعة عشرة من عمرهم ليحملواالقنابل,ويقذفونها على أناس فى سن آبائهم.هذاالمقال كتبه العقاد منذ72 عاما,وكأنه كان يعيش معنا اعتصامى رابعة والنهضة ومظاهرات الإخوان.!

العقاد أثار فى مقاله قضية الجهل الذى تستغله الجماعة لدى البسطاء,وكيف تلعب على الشعور الدينى الغامض,وليس على الثقافة الدينية التى تفتح أمام صاحبها آفاقا من التفكير المنطقى الواسع.

وعاد العقاد فى مقاله بجريدة الأساس فى 2يناير1949ليفضح حقيقة الإخوان بعنوان "فتنة اسرائيلية"يتهم فيه الجماعة علانية بأنها تنظيم خارج على الدين,وأن هذه العصابة التى ابتليت بها مصر هى أقرب إلى الدعوات الإسرائيلية والمجوس,وأن حسن البنا نفسه جده كان يهوديا جاء إلى مصر من المغرب,وفى مقال آخر بجريدة الأساس فى 17يناير1949وباسلوبه التحليلى النفسى الذى اشتهر به كشف العقاد عن التفكير الإجرامى للإخوان انتهى فيه إلى أنهم مجرمون فى الصميم,وأن حسن البنا هو أيضا مجرم مثل خط الصعيد زعيم العصابة الإجرامية الشهيرة,ثم شرح العقاد فى مقاله فى 4فبراير 1949أن الإخوان لايمثلون الإسلام,ولم يكونوا يوما لهم موقف محدد من المسألة الوطنية ضد الاحتلال الانجليزى,محذرا من أنهم نكبة على الأمة.

ترى ماذا كان سيكتب العقاد لو كان حيا بيننا اليوم عن هذه العصابة الإجرامية الذى كشفها منذ الأربعينيات؟!

على الرغم من أننى لاأعلم على وجه الدقة لماذا أطلق الإنسان المصرى البسيط تعبيره العبقرى"الفقر الدكر",فإننى مع ذلك أراه تعبيرا شديد لدلالة على حالة الفقراء المدقع اتى يعانى منها عدد كبير من المصريين من أسوان إلى رأس التين!,وإذا كان المصرى البسيط يرى أن هناك فقرا"كر",أى ذكورى فإن ذلك يعنى بالمقابل أن هناك فقرا"نتاية"أو أنثوى باللغة العربية الفصحى,وأنالنوع الول أشد وأقسى من النوع الثانى!,فمثلا إذا كان الفقر الدكر يعنى أن ينام البنى آدم من غير عشا,فإن "النتاية" يعنى أن يكمل البنى آدم عشاءه نوما,بمعنى أنه اتعشى نعم,لكن دون أن يشبع فاضطر إلى النو!والمأزق الذى تعيشه كل الحكومات فى مصر هو أنها لاتعرف أحوال الشعب الذى تحكمه!