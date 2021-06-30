وزيرة الثقافة المصرية تلتقي نظيرتها الليبية في معرض الكتاب

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نظيرتها الليبية مبروكة توغي اكور على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة وسائل دعم وتعزيز التبادل الفكري والثقافي بين البلدين الشقيقين وذلك في حضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي وصبرى سعيد رئيس العلاقات الثقافية الخارجية والوفد الليبي المرافق.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم وزيرة الثقافة قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى التقارب بين الثقافتين المصرية والليبية مؤكدة تقديم الدعم الكامل للثقافة الليبية فى كافة مجالات الإبداع وأضافت أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثقافية وفنية مشتركة لبحث وإعداد مشروعات التبادل الثقافي والفكري بين الطرفين وتنظيم الأسابيع الثقافية والفنية وغيرها من الانشطة التبادلية ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة والعمل على استثمار المشتركات الثقافية بين الشعبين الشقيقين لصنع واقع جديد وحيد الرؤى التنموية وتطويعها لصالح مستقبل العلاقات وإحداث الانصهار الثقافي الفعال بينهما.





من جانبها هنأت وزيرة الثقافة الليبية نظيرتها المصرية على انعقاد الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية في عودة معرض كتاب طرابلس وأكدت على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية الليبية وأشادت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين ووجهت الدعوة لوزيرة الثقافة المصرية لزيارة ليبيا في أقرب وقت.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة لنجاح التعاون المرجو بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.