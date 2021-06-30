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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

صدى البلد

 في الطريق قد يبدي احدهم الاهتمام بك 
وبمعرفة تفاصيل حياتك عن قرب
تفاصيل صغيرة
لم يلتفت اليها أحد من قبل

في الطريق قد تنمو بداخلك مشاعر ليس من السهل تجاهلها 
وقد تتمسكين بتلك المشاعر ظنا منك 
انها رؤيا ولمحات من مستقبل مجهول 
او شعاع  امل قد اتي إليك ساطعا من خلف الغيوم

في رحلة الحياة قد تقابلي من يسعي الي توجيه افكارك 
واحباط وجهة نظرك وآراءك وأحلامك 
قد يبذل احدهم قصاري جهده للتقليل من قيمة إنجازاتك 
سيتظاهر و يتجمل البعض 
وسيخذلك الكثيرين  
وهناك ايضا من سيحاول خفية فرض سيطرته عليكي  
في محاوله بائسة 
ليصبح مركز ومحور الكون

سيشعر كلا من الزمن والمجتمع بمحاولاتك للتأني وعدم التسرع 
وسيظل الجميع من حولك يصدرون احكام مسبقة 
بعضها من القلب والأخر من العقل 
فاحذري ان يتم ربطك بالقيود
ودفعك دفعا للسقوط 
في هاوية القرارات المصيرية المتعجله

عزيزتي 
اعرفك تمام المعرفة 
لديك الكثير من الأحلام و كم هائل من النوايا الطيبة 
فتذكري دائما كلماتي وكيف وجدت طريقها إليك 
واحتفظي برسائلي المكتوبه بكل وضوح وبخط اليد 
لا تضيعي الوقت في محاوله فهم الآخرين 
فسوف تحتاجين اليه لفهم نفسك وبعمق
وادراك حقيقه ماتريدين 
وعندما تراودك الشكوك من حين لآخر 
وستأتي اليك واضحة كلمعان البرق 
سيصبح الايمان بقراراتك هو سلاحك الوحيد 
وان اردتي يوما ما ان تشاركي هذه الحياه مع احدهم
فانظري بعين الاعتبار لمن يتعامل معك كإنسان 
أولا......وقبل أي شي

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