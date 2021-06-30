محمود البسيوني يكتب: عزيزتي
في الطريق قد يبدي احدهم الاهتمام بك
وبمعرفة تفاصيل حياتك عن قرب
تفاصيل صغيرة
لم يلتفت اليها أحد من قبل
في الطريق قد تنمو بداخلك مشاعر ليس من السهل تجاهلها
وقد تتمسكين بتلك المشاعر ظنا منك
انها رؤيا ولمحات من مستقبل مجهول
او شعاع امل قد اتي إليك ساطعا من خلف الغيوم
في رحلة الحياة قد تقابلي من يسعي الي توجيه افكارك
واحباط وجهة نظرك وآراءك وأحلامك
قد يبذل احدهم قصاري جهده للتقليل من قيمة إنجازاتك
سيتظاهر و يتجمل البعض
وسيخذلك الكثيرين
وهناك ايضا من سيحاول خفية فرض سيطرته عليكي
في محاوله بائسة
ليصبح مركز ومحور الكون
سيشعر كلا من الزمن والمجتمع بمحاولاتك للتأني وعدم التسرع
وسيظل الجميع من حولك يصدرون احكام مسبقة
بعضها من القلب والأخر من العقل
فاحذري ان يتم ربطك بالقيود
ودفعك دفعا للسقوط
في هاوية القرارات المصيرية المتعجله
عزيزتي
اعرفك تمام المعرفة
لديك الكثير من الأحلام و كم هائل من النوايا الطيبة
فتذكري دائما كلماتي وكيف وجدت طريقها إليك
واحتفظي برسائلي المكتوبه بكل وضوح وبخط اليد
لا تضيعي الوقت في محاوله فهم الآخرين
فسوف تحتاجين اليه لفهم نفسك وبعمق
وادراك حقيقه ماتريدين
وعندما تراودك الشكوك من حين لآخر
وستأتي اليك واضحة كلمعان البرق
سيصبح الايمان بقراراتك هو سلاحك الوحيد
وان اردتي يوما ما ان تشاركي هذه الحياه مع احدهم
فانظري بعين الاعتبار لمن يتعامل معك كإنسان
أولا......وقبل أي شي