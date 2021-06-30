عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

صدى البلد

 في الطريق قد يبدي احدهم الاهتمام بك 
وبمعرفة تفاصيل حياتك عن قرب
تفاصيل صغيرة
لم يلتفت اليها أحد من قبل

في الطريق قد تنمو بداخلك مشاعر ليس من السهل تجاهلها 
وقد تتمسكين بتلك المشاعر ظنا منك 
انها رؤيا ولمحات من مستقبل مجهول 
او شعاع  امل قد اتي إليك ساطعا من خلف الغيوم

في رحلة الحياة قد تقابلي من يسعي الي توجيه افكارك 
واحباط وجهة نظرك وآراءك وأحلامك 
قد يبذل احدهم قصاري جهده للتقليل من قيمة إنجازاتك 
سيتظاهر و يتجمل البعض 
وسيخذلك الكثيرين  
وهناك ايضا من سيحاول خفية فرض سيطرته عليكي  
في محاوله بائسة 
ليصبح مركز ومحور الكون

سيشعر كلا من الزمن والمجتمع بمحاولاتك للتأني وعدم التسرع 
وسيظل الجميع من حولك يصدرون احكام مسبقة 
بعضها من القلب والأخر من العقل 
فاحذري ان يتم ربطك بالقيود
ودفعك دفعا للسقوط 
في هاوية القرارات المصيرية المتعجله

عزيزتي 
اعرفك تمام المعرفة 
لديك الكثير من الأحلام و كم هائل من النوايا الطيبة 
فتذكري دائما كلماتي وكيف وجدت طريقها إليك 
واحتفظي برسائلي المكتوبه بكل وضوح وبخط اليد 
لا تضيعي الوقت في محاوله فهم الآخرين 
فسوف تحتاجين اليه لفهم نفسك وبعمق
وادراك حقيقه ماتريدين 
وعندما تراودك الشكوك من حين لآخر 
وستأتي اليك واضحة كلمعان البرق 
سيصبح الايمان بقراراتك هو سلاحك الوحيد 
وان اردتي يوما ما ان تشاركي هذه الحياه مع احدهم
فانظري بعين الاعتبار لمن يتعامل معك كإنسان 
أولا......وقبل أي شي

ترشيحاتنا

البنك المركزي يدشن منصة علاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني

مدرب الجونة: جهاز الأهلي سبب تدهور مستوى والتر بواليا.. اعرف السبب

باقة 300 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان رياضية في السعودية | صور

رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

إيرين يوسف أول فتاة مصرية تحترف سباقات السرعة للسيارات

رسميا.. الإسباني رافاييل بينيتيز مديرا فنيا لـ إيفرتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

إجراء عاجل للجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية

السعودية تعلن عن خطة الحج لعام 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ