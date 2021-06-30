محطة توليد جنوب حلوان : توجيهات بضرورة سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء وتوقيع شراكات عالمية

قال المهندس محمد أمير، رئيس قطاع محطة توليد جنوب حلوان، إن القطاع تلقى توجيهات من القيادة السياسية بضرورة سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتنفيذ بعض المشاريع لمحطات الكهرباء ومن ضمنها محطة توليد جنوب حلوان.

وأضاف "أمير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن محطة جنوب حلوان تقع على بعد 60 كم من القاهرة و 25 كم من بنى سويف بإجمالى 125 فدان و 3 وحدات بخارية بقيمة 1950 كيلووات وتقوم بتفريغ الطاقة الكهربائية للصعيد والقاهرة.

وأشار إلى أن تم تنفيذ هذه المحطة بنظام الحزم بتكلفة 20 مليار جنيه وتم تنفيذ عقود التعاون مع شركات عالمية وتستخدم البخار فى إنتاج الكهرباء حيث يتم أخذ المياه من النيل ويتم رفع درجة حرارتها عن طريق الشبكة الكهربائية.



يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قد ألقى اليوم الأربعاء عبر خاصية الفيديوكونفرانس ، كلمة فى الإجتماع الوزارى للدورة الثالثة العادية للجنة الإتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) ، تحت عنوان "دور البنية التحتية والطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد -19 أفريقيا " ، نحو الانتعاش الاقتصادي المستدام ، والمرونة ، والوظائف ،التصنيع والتجارة ".

وتوجه الدكتور شاكر ، بالشكر لقسم البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي ، والوزراء وممثلى الدول الأفريقية وجميع المنظمات الإقليمية والمجتمعات الاقتصادية والمبادرات الدولية المشاركة في تطوير البنية التحتية لقارة افريقيا .

وأكد شاكر، على حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية إقتصادية واجتماعية، لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة .

وأضاف أن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية ، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة ، وبدونها لا يمكن تحقيق أى تطور ولا ازدهار للمجتمعات.



وأوضح أن اجتماعات لجنة (STC-TTIIET) أتاحت الفرصة لتقديم صور واضحة للمشاريع وبرامج العمل الوطنية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة واصبحت منصة للتعاون والتكامل بين البلدان ، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ، لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن التكامل الأفريقي له الأولوية الأولى فى القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.



وأشار إلى ما تعانيه قطاعات البنية التحتية في أفريقيا حاليا من تحديات كبيرة تتمثل في آثار جائحة COVID-19 والركود الاقتصادي العالمي الحاد ، مؤكداً إلى أن هناك تدابير يمكن اتخاذها للبدء فى انعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة ، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت تحديات كثيرة إلا أنها أظهرت أيضاً فرصًا للتنمية والتقدم في مختلف قطاعات البنية التحتية ، ومن بينها فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات.