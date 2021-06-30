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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع 2.5% .. الدولار يحقق أفضل مكاسب شهرية منذ مارس الماضي

ارشيفية
ارشيفية

أقترب الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء من تسجيل أفضل مكاسب شهرية منذ شهر مارس الماضي.

وكسب الدولار حوالي 2.5% أمام سلة من العملات منذ بداية الشهر الجاري، وكانت معظم المكاسب في أعقاب تحول مفاجئ للنظرة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة.

 

ويعتقد المتعاملون أن الدولار قد يسجل تحركا حادا في أي من الاتجاهين، إذا أتت بيانات العمل بأي دلائل تشير إلى ضغوط على صانعي السياسات.


ومُنيت العملات المنكشفة على السلع الأولية وعالية المخاطر أمس بأكبر خسارة، وفقد الدولار  الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.7% مقابل الدولار بينما خسر الدولار الكندي حوالي 0.5%. واستقرت هذه العملات في الجلسة الآسيوية وكذلك الين الياباني والفرنك السويسري وهما من عملات الملاذ الآمن وكانا متماسكين أمس.

 

وسجل اليورو 1.1900 دولار في حين بلغت العملة اليابانية 110.49 ين مقابل الدولار، وسجل الدولار الأسترالي 0.7518 دولار أميركي وجميعها قرب أقل مستوياتها أمام العملة الأميركية في الفترة الأخيرة.

 

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 92.041 بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 92.194 أمس الثلاثاء. وكسب للمؤشر 2.5% خلال يونيو.

 

وننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

دولار أمريكى​ 15.6297 
يورو​ 18.5681 
جنيه إسترلينى​ 21.6440 
فرنك سويسرى​ 16.9098 
100 ين يابانى​ 14.1254 
ريال سعودى​ 4.1674 
دينار كويتى​ 51.8313 
درهم اماراتى​ 4.2547 
اليوان الصينى​ 2.4190

 

وفى سياق آخر أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو 2021؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.


وأعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

الدولار الأمريكى صعود الدولار الأريكي قيمة الدولار الدولار الاسترالى الين اليابانى الفرنك السويسري

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