كارتيرون يخطر إدارة الزمالك باحتياجات الفريق في موسم الانتقالات الصيفية

كشفت الإعلامية شيما صابر أبرز مطالب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شيما صابر في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” ان كارتيرون طالب مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بالتعاقد مع مدافع سوبر في ظل حاجة الفريق لهذا المركز .

واضافت أن كارتيرون يرغب في تدعيم الفريق بالاعب مميز لسد الثغرة الدفاعية.

وتابعت أن الزمالك يرغب في ضم عبدالله بكري نجم بيراميدز في ظل قرب انتهاء عقده مع فريقه الحالي.

لبيب ينفي إيقاف أوباما

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد من شائعات حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح رئيس النادي أنه لم يتخذ أي قرار بذلك، وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

كما أشار الكابتن حسين لبيب إلى أنه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة، بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب موضحا أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين.

واختتم لبيب تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

محمود علاء يرفض عرض أهلي جدة

رفض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي أهلي جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة وفضل اللاعب الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وكان أهلي جدة عرض ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها الزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب في الموسم الواحد.

ويعد محمود علاء من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض وكان اللاعب عاد مؤخرا من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة امس الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.