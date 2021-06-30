رسميا.. الإسباني رافاييل بينيتيز مديرا فنيا لـ إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، التعاقد مع رافاييل بينيتيز مديرا فنيا لفريق التوفيز بداية من الموسم المقبل بعد رحيل كارلو أنشلوتي.

وأصدر إيفرتون بيانا رسميا جاء فيه: "تولى الإسباني رافاييل بينيتيز تدريب إيفرتون في صفقة مدتها ثلاث سنوات، على أن يبدأ العمل مع الفريق اعتبارًا من 5 يوليو".

من جانبه علق بينيتيز قائلا: "يسعدني الانضمام إلى إيفرتون، تأثرت كثيرًا بالطموح الذي أبداه كبار ممثلي النادي ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا النادي التاريخي".

جدير بالذكر، أن بينيتيزدرب فرق ليفربول، وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد من إنجلترا، ونابولي وإنتر ميلان في إيطاليا، وريال بلد الوليد، وأوساسونا، وريال مدريد وفالنسيا في إسبانيا.