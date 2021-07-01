عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

صدى البلد

• أدركوا أنهم غُرِرَ بهم.. وأن حاضرهم ومستقبلهم على الحافة.. وأن وطنهم الذى عرفوه وعشقوه يُختطَف مع سبق الإصرار والترصد.. ولن يبقى منه سوى ذكريات ماضيهم الجميل.. وأن الآمال والأحلام التى ظلت تراودهم توشك أن تلقى حتفها على مَذبَح “التتار الجدد”.. وأدركوا أنهم إذا لم يتحركوا وإذا لم يتمردوا.. فإن أسوأ النهايات حتماً ستكون فى انتظارهم.، فانتفضت القلوب، وتشابكت الأيدى، وتوحد الهدف، وتعالت صيحات الغضب، أمواج بشرية هادرة من كل فجٍ وحدبٍ وصوب، مشهد مهيب وملحمة أسطورية..حفرت تفاصيلها فى ذاكرة كل من رآها، فكان واحداً من اعظم أيام الدنيا، "يوم الخلاص من الماسون المُتأسلم".، تحدث عنه القادة والزعماء.. وتصدر عناوين المواقع والصحف العالمية، فكتبت بمنتهى الإنبهار.. وقرأنا بكل فخر.." الخروج الكبير"  "الخروج العظيم"  "كالعادة.. المصريون يكتبون التاريخ".

• فى عامٍ واحد.. أدركوا حقيقة من خدعوهم طيلة ثمانون عاماً.. ولكن الخلاص من شراكهم ليس بالأمر الهين.. فالأمر يحتاج لقائدٍ وطنىٍ قوىٍ أمين.. يتوحد الجميع خلفه لخوض معركة إستعادة الوطن من براثن "خوارج هذا الزمان".، ولكن أين هو..؟ ومن يكون..؟ وإن وجدوه.، هل سيقبل هذا التكليف؟.، هل سيجرؤ على المجازفة؟.. والتى قد تتطور إلى التضحية بكل ما حققه فى حياته.. بل وبحياته نفسها.،

• ففى أعقاب ٢٥ يناير ٢٠١١ وفى رحلة بحثهم عن قائدٍ مُخْلِص، راحت قلوبهم قبل أعينهم تنظر وتتفحص الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.، ولكن.. خذلهم الجميع.،
فكان حكمهم العادل وكانت النتيجة المستحقة (عفواً ..لم ينجح منكم أحد).،

• ومن وسطِ اليأسِ والخذلان خرج إليهم” الرجل” فأبصروه بقلوبهم الطيبة.. والتى رغم كل ما أصابها فى العقود الثلاثة الماضية لم تفقد أبداً حسها وموهبتها الفريدة “والتى خصها بها رب العباد” فى فرز الغث من الثمين.. وتمييز الصادق الأمين من الأفاق اللعين، وأيقنوا أنه هِبة رب العباد إليهم، فى وقت عَمَ فيه الزيف .. و”عَجّ” ببائعى الأوطان.،

• صدقوا “الرجل” وأحبوه.. فحملوه الأمانة، وقطعوا على أنفسم عهداً بالحفاظ عليه كما حافظ هو عليهم.، وصنعوا له وحوله هالةً من”الثقة والأمل”.. هالةٌ من نور، ولكنها وقت الخطر تتحول إلى حلقةٍ من نار تحرق كل من اقترب منها، وقد كان.. فقد احترق كل من اقترب محاولاً المتاجرة والمزايدة وتأليب الرأى العام.

• ولكن.. وبالرغم من كلِ ذلك، و بما أنها “معركة وجود”.. ستظل المُتاجرة بالحقوق والحريات من قبل “معسكر الهدم” أحد أهم أوراق اللعبة.. بل هى فى اعتقادى أهمها وأخطرها على الإطلاق، وستظل محاولاتهم فى التلبيس والتدليس على بنى وطنى مستمرة.. مستغلين عدم معرفة العامة بحقيقة وصحيح القانون.. فكانت محاولتهم الخبيثة بإيهامهم أن الدولة تفرط فى أراضيها كما حدث فى إشكالية “جزيرتى تيران وصنافير.. أو أنها تنتهك الحقوق والحريات كما حدث فى واقعة نقابة الصحفيين وفى إخراج المحادثات الهاتفية للخونة والمموليين.،
• فمن مهزلة المتاجرة بالدين إلى لعبة المتاجرة بالحريات.. لا زال يمضى بائعوا الأوطان فى طريقهم المرسوم لهم بدقة وعناية.

• ولكن.. فليعلم الجميع.. أن هذا الشعب قد حسمها.. بعدما أمسك بيد من حمله الأمانة وتشبث بها، ورفعا سوياً راية البناء والأمل.
 

ترشيحاتنا

انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية .. التعليم: نتعامل بالقانون مع الغشاشين المضبوطين

السعودية تبدأ أولى مراحل الفحص المهني لأكثر من 1000 مهنة حرفية.. اليوم

مثل هذا اليوم.. 27 عاما على عودة ياسر عرفات إلى أرض الوطن

مبادرة ضمور العضلات هي الأقوى|مديرة وحدة الأعصاب: الرئيس أنقذ الأطفال من الموت

مستقبل وطن يصدر كتاب "الجمهورية الجديدة" لتوثيق إنجازات السيسي خلال 7 سنوات

رجال الأعمال البحرينية: 432 مليون دولار حجم استثمارات البحرين بالسوق المصرية خلال2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

تراشق لفظي بين إسلام الشاطر ونجم الزمالك .. إيه الحكاية

العروض الأوروبية تنهال على الأهلي لخطف ثنائي الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

المزيد

ساحة رأي

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد مكى يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ