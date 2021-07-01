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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «2»

صدى البلد

في الجزء الأول من المقالة تحدثنا عن حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج وإثباتات وصحته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وذكرنا إن ذلك لا يقلل من قيمة الرجل أو المرأة ولا يسقط أي حق من حقوق الطرفين والتي أمر الله بها، ولا يقلل ذلك من كرامة وهيبة وقيمة الرجل والمرأة، وفي هذا الجزء سنكمل ما بدأنا به، والمرأة مثل الرجل لديها قلب وروح وهي تتعذب وتكتم في داخلها ألم يصعب على أقوى الرجال تحمله ليوم واحد، وكل ذلك يجعلها عرضة للألم لأنه مثل البحر الذي ليس له مساحة محددة، ولا تعرف أين تكمن بدايته ولا نهايته؟ فهي هكذا لكثرة الأحزان التي تعاني منها لا تدرك من أين تبدأ ومن أين تنتهي؟ فالشيء الوحيد الذي يجعلها تقف بقوة وتتغلب على الألم والحزن هو الحب الذي يخلق في داخلها قوة تجهل أين مصدرها؟ فهو يجعلها تعشق الدموع لأنها تجعلها تذرفها بسبب حبها وشوقها له، ويجعلها تشعر بأن كل لحظة تبعدها عنه هي بمثابة آلاف السنين، والمرأة لن تجد الحب إلا عندما تختاره بقبلها، وتجعله هو الذي يختار ويقرر مع من يكون، فجسدها لا يدرك جماله وحرارة لهيب اللذة الجنسية فيه إلا من سلمته قلبها وعشقته بروحها وأنفاسها وجسدها، وكل ذلك يحدث إذا كانت هي من تختاره زوج لها، وتنتظر اللحظة التي تكون بين ذراعيه، وتتخيل كل لحظة تعيشها معه دون أن تشعر بالخوف أو تحتاج لخلق أعذار كاذبة تهرب من خلالها من جسده وأنفاسه، وكل ذلك يحدث إذا لم تكن تريده نعم، وهذه حقيقة يجهلها الرجل ويتغافل عنها اعتقاد منه أنه عندما يؤمن بها إن ذلك يقلل من رجولته، وهو يفعل ما يقلل من قيمته عندما يختار من لا تهبه روحها وقلبها وجسدها وتؤمن بأن كل لحظة معه تساوي كنوز الكون بأكملها، وهذه حقيقة يجب أن يدركها الرجل، فالمرأة خلقت من ضلع الرجل وهذا لا يمنعها من أن تختار من تستلم له بكل ما تملكه من روح وجسد، وأن تشعر بأنفاسه تمتزج مع أنفاسها وهذا حق من حقوقها، فالله- سبحانه وتعالى- أعطى المرأة الحق في أن تختار شريك حياتها، وهذا يؤكده إن الزواج يكون باطل عندما يوافق عليه الرجل والمرأة ترفضه حتى وإن كان مكتمل الأركان والتي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبويةوجميع الديانات تشترط موافقة المرأة على الزواج ، وهذا من فضل الله بأن أعطى لها الحق في ذلك،
وتجهالنا الكثير وإلى يومنا ما زلنا نتجاهلها بحجة العادات والتقاليد التي هي في الواقع كذبة نحن من جعلناها تكبر أكثر من ذي قبل، والرجل عندما يختار امرأة زوجة له عن طريق صديق مقرب له أو من خلال أسرته يعتقد بأنها ستكون محترمةولديهاقيم ومبادئ وستلبي له ما يحتاجه وهذا خطأ كبير، فالقيم والمبادئ وتلبية ما يحتاجه ليس لها مكان أو زمان فيمكن أن تتعرف على امرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان كان وتكون محترمة وتؤمن بالدين ولا تدخل في علاقات خارج إطار الزواج مهما كان الرجل ترفض ذلك، ويمكن أن تتعرف على امرأة للزواج عن طريق صديق لك أو عن طريق أخيك وتكون غير محترمة وتدخل في علاقة غير شرعية معه، وأنت مغفل لا تعرف شيء، وهي قصة واقعية حدثت للرجل رشح له صديقه المقرب ابنة عمه ولثقته فيه تزوجها وبعد مرور شهر تعرض لحادث سير وأصبح مقعد لا يستطيع الحركة، وكان يأتي لزيارته صديقه وزوجته دخلت في علاقة غير شرعية معه ولم تكن الزوجة المناسبة له، فما حدث له لم يكن ليحدث لو أنه تزوج امرأة تحبه كانت ستشجعه أن يتعالج وتزرع في داخله الأمل وسيكون ارتباطه بها ارتباط روحي وليس جسدي فقط، وهذا زواج تقليدي وحدثت فيه خيانة، فالخيانة وشرف المرأة ليس له مكان أو زمان وهذه حقيقة يجهلها الرجل، فهو يعتقد بأنه سيجد السعادة بجانب من يختارها له أحد المقربين منه، وهذا خطأ كبير و السعادة ليس لها مكان أو زمان وهذا يجب أن يدركه ويؤمن به لكي لا يكون ضحية لمن لا يستحق أن يقضي معه ساعة من عمره وفي الجزء الثالث سنكمل ما بدأنا به .

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