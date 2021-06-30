طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

طفاية حريق تسببت في تحوّل حفل زفاف بقرية أتميدة، التابعة لمركز ميت غمر بـ محافظة الدقهلية إلى جحيم.

حيث تحول أحد شوارع القرية لمشهد رعب نتيجة، بسبب طفاية حريق ولذلك لقيام بعض الشباب، حاملين طفايات حريق محدثين بها ألوانا وألعابا، وفجأة طارت إحدي هذه الطفايات من يد أحد الشباب وتحولت إلي ما يشبه الصاروخ.

طفاية حريق اصطدمت بفتاتين مما تسبّب في إحداث إصابات خطيرة في رأسيهما ونقلهما إلى العناية المركزة بمستشفى ميت غمر.

بداية الأزمة

طفاية حريق ، بداية الأحداث، كانت في قرية أتميدة بدعوة لنقل "شوار" عروسة، وتجمع الأهالي للاحتفال في الشارع وفوجئوا بشباب يقدمون استعراضات مُخيفة شبهها الأهالي باستعراضات "عبدة الشيطان".

وبدأ الشباب في استخدام طفايات الحريق وأسطوانات غاز في عمل أبخرة في الشارع بألوان مختلفة، وهو ما بث الرعب في قلوب الأهالي وبدأوا يبتعدون عن المكان، ويشاهدون ما يحدث من بعيد.

ولمعرفة المزيد حول حادثة طفاية حريق.. شاهد الفيديو جراف التالي:

شهود العيان أكدوا أن الشباب أمسكوا بالطفايات وبدأوا في تقديم استعراضات قتالية، بالطفايات وفجأة طارت طفاية حريق من يد أحد الشباب وأكدوا أنها انطلقت من يده ما يشبه الصاروخ بسرعة كبيرة جدًا بعد أن انفجر محبس الطفاية من يديه عندما حاول فكها، وفي طريقها صدمت

وتلقي مأمور مركز شرطة ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية، بلاغًا من الأهالي بتفاصيل ما حدث وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.