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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم "شخوص عالمنا التحتي" يشارك بمهرجان On Art

هيثم شريف
هيثم شريف

يشارك فيلم “شخوص عالمنا التحتي”  للمخرج "هيثم شريف" و إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"  بالمسابقة الرسمية في مهرجان On Art المقرر إقامته بالعاصمة البولندية وارسو بتنظيم من صندوق دعم وتطوير المصورين السينمائيين البولندي.

 

مهرجان on art الذى يشارك فيه شخوص عالمنا التحتي  متخصص في الأفلام التي يشكل الفن والفنانون التشكيليون موضوعها الأساسي, ويعتبر من أكبر المهرجانات من نوعه في وسط أوروبا, حيث سيتم عرض الفيلم في عشرة مدن بولندية وبينهم العاصمة وارسو وفي أرقى الأماكن مثل المتاحف الفنية. 

 كما سيتم عرض شخوص عالمنا التحتي أيضاً في الهواء الطلق في شوارع العاصمة للجمهور.


و تدور أحداث فيلم شخوص عالمنا التحتي حول شخص يدعي "أيمن فرغلي" و هو صنايعي حجر وفنان تشكيلي وراقص معاصر ، و أطلق عليه أهل منطقته  "مونه" العفريت" و بسبب حادث معين يتعرض له يتسبب في تغيير حياته للأبد وتتغير بعد ذلك أيضا نظرة كل من حوله له.

 

هيثم شريف : 


يذكر أن مخرج شخوص عالمنا التحتي"هيثم شريف" فنان بصرى مصرى معاصر, كاتب, ومصنع, حاصل على بكالوريوس كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الرسوم المتحركة، و دبلوم عالى فى العلوم السينمائية المتخصصة من المعهد العالى للسينما ويعمل فى الوقت الحالى كمخرج للافلام التسجيلية بالمركز القومي للسينما.

شخوص عالمنا التحتي المركز القومي المركز القومي للسينما محمد الباسوسي هيثم شريف

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