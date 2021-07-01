30 يونيو ثورة فتحت أبواب الخير أمام أبناء سيناء ..شاهد

حققت الدولة العديد من الإنجازات فى مسيرة التنمية على ارض شمال سيناء ، عقب ثورة ٣٠ يونيو والتي تولي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم .

و فتحت أبواب الخير أمام أبناء سيناء، بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية و كذا مشروعات البنية الأساسية في مختلف قري ومدن شمال سيناء ، بعد أن كانت مجرد أحلام تراود ابناء شمال سيناء ، وأصبحت حقيقة واقعة .. حيث تغيرت الصورة تماما ،وعادت الحياة الي طبيعتها .

اكبر محطة تحلية :

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أن المشروعات التي أقيمت في عهد الرئيس ، تمثل خطوة هامة في تاريخ سيناء ، .

ولفت اللواء شوشه، الي انه يجري العمل في إنشاء اكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الاوسط وافريقيا بإجمالي إنتاجية تصل الي 300 الف م٣ يوم علي ٣ مراحل .

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ شبكة مياه العريش الجديدة بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيها ، كما تم انشاء محطات تحلية مياه البحر بالعريش والشيخ زويد ، والريسة ، وتركيب 4 محطات لتحلية مياه الابار بقري بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء ،كما تم تشغيل محطتين لتحلية المياه غرب ميناء العريش البحري ، و محطة تحليه المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م٣ ي ، ومحطة لتحليه المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 م٣ /ي.

٨٩ عمارة :

وقال ان قطاع الاسكان الاجتماعي في المحافظة يعتبر علامة بارزة ، حيث يجري إقامة حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتضم 2136 وحدة سكنية، علي مساحة 90 م2 و تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنهاء 50 عمارة سكنية، والتي تضم 1200 وحدة سكنية. ، حيث تم تسكين 1000 أسرة ، و هم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح .

وأكد اللواء شوشة ، انه يجري تنفيذ مدينة رفح الجديدة بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيها ، وتتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية، وقد تم الانتهاء من التنفيذ المرحلة الاولي من المدينة التي تضم 10 آلاف وحدة سكنية، علاوة علي مناطق خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.

وتم الانتهاء من خطة رفع كفاءة مساكن قرية الروضة وتوابعها، ب 538 منزل، بينها 375 بالقرية الأم ، و 163 فى التوابع السكنية للقرية ، إضافة ل 51 منزل آيلة للسقوط تم إزالته، وإنشائها بالكامل من جديد ،.وتم إنشاء مركز شباب متكامل.



سوق الجملة :

كما تم تنفيذ سوق الجملة غرب مدينة العريش، بتكلفة 167 مليون جنيه لحل مشكلة السوق القديم لخدمة الأهالي والتجار، وتوفير كافة احتياجات المحافظة من الخضروات والفواكه، و سيحدث طفرة تغيير كبيرة فى المحافظة.

وتم الانتهاء من مشروع تطوير مستشفيات العريش العام ، وبءر العبد ونخل المركزين لتشمل تطوير كافة الأقسام " استقبال وطوارئ- علاج طبيعي ، حروق ، أشعة ، وقسطرة القلب ،رنين مغناطيسي ، قسم النسا والتوليد" .



وقال انه تم رصد نحو نصف مليار جنيه ، لتطوير المحاور الرءيسية بمدينة العريش، وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية لهذا الغرض. وسبق تطوير 5ميادين رئيسية بمدينة العريش.

وقال اللواء شوشه، ان مياه ترعة السلام ستضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية في سيناء وعدد من المحافظات المجاورة ، منها 125 ألف فدانا من هذه المساحة تقع في المحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل نطاق محافظة شمال سيناء ، خاصة مناطق بءر العبد ورمانه والحسنة.

ويجري العمل في أعمال تطوير ميناء العريش البحري ، بمواجهة 3 كيلو مترات على شاطئ البحر المتوسط ، ليصبح ميناء كبيرا عملاقا يجذب مراكب الشحن وخلافه،و المخطط للميناء ان يكون ضمن المواني التي سيتم من خلالها تصدير المنتجات واستيراد السلع من مختلف دول العالم.



كما تم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطوير وتنمية بحيرة البردويل، كما تم البدء في المرحلة الثانية من تطوير بحيرة البردويل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء.

وقال اللواء شوشه ، أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء 18 تجمعا سكنيا وزراعيا بمناطق الحسنة ونخل وبءر العبد .. حيث يضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى وأراضي، لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.

كما تم اقامة مدينة الرخام التي تضم 10 مجمعات ، وهذا يؤكد الفكر الاقتصادي الذي يقوم علي بناء الدولة الحديثة للارتقاء بمستوى الدخل القومي.



كما يجرى إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته فى المساعيد بالعريش والذي يشمل إقامة عدد من المشروعات و٤٧ ورشة صناعية صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب .



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زراعة 5

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ميناء العريش 4

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اسكان اجتماعي 7

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