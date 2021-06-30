نائب محافظ بني سويف يتفقد موقع إقامة مدينة زراعية صناعية للنباتات الطبية والعطرية

اصطحب الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف الدكتور محمود عبد السلام المدير التنفيذى لشركة MASTECH AGRIBUSINESS الشركة الاستشارية لمنظمة اليونيدو بمصر،في زيارة ميدانية لتفقد الموقع المقترح لإقامة مدينة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية على مساحة 303 أفدنة بالظهير الصحراوي لسمسطا ، وذلك بحضور المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، الأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا،الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المحافظة التنموية التي ترتكز على استثمار كافة الموارد والميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المدرجة بالإستراتيجية التنموية المحلية،والتي من بينها التنمية الزراعية باعتبارها أحد أهم محاور تلك الإستراتيجية ،وذلك من خلال تعزيز سبل التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعظيم الاستفادة من إمكانات وخبرات وكوادر المنظمة في تنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات وموارد المحافظة والمزايا النسبية التي تتمتع بها في مجال زراعات النباتات الطبية والعطرية،والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة

تم عرض"presentation"عن الموقع المخصص لإقامة المدينة الزراعية الصناعية، وبيانات تفصيلية عن المكان والموقف الحالي للنباتات الطبية والعطرية والدوافع لإقامة مثل هذا المشروع،بجانب الإشارة إلى بعض الإجراءات والخطوات العملية التي تم السير فيها بالتعاون بين المحافظة والأجهزة والوزارات المعنية

وتم الإشارة خلال العرض إلى بعض البيانات والمعلومات الخاصة بموقف زراعة النباتات الطبية والعطرية ،حيث تعد مصر الأولى عالمياً في تصدير العطر الفاخر بنسبة 40% من حجم تداولاته عالمياً ، ويتم تداول المنتج المصري وتصديره إلى 40 سوقا دوليا، حيث تقدر المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية ببني سويف بأكثر من 13 ألف فدان و تتركز في زراعة العديد من الأنواع :الريحان ،البقدونس، العتر، النعناع ،الكزبرة ، الكراوية،فيما يوجد ببني سويف أكثر من 40 مصنعا،و7900 مزرعة، وأكثرمن 50 مصنعاً لتقطير الزيوت.

من جهته أشار"سلامة "إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية الاستفادة من كافة أوجه الدعم التي يمكت توفرها المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء في الخطوات التالية التي تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء في مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة،لاسيما وأن المحافظة قد اتخذت خطوات عملية وجادة والتي أثمرت عن موافقة مجلس الوزراء على المشروع وتوجيهاته بسرعة استصدار قرار تخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

وفي ختام الزيارة تم تفقد عدداً من المناشر وحقول النباتات الطبية والعطرية،حيث نوه نائب المحافظ عن أهمية تشكيل كيان قانونى "جمعية أو رابطة أو اتحاد .."يضم تحت مظلته عناصر المنظومة من مزارعين ومنتجين ومصدرين ليسهل الحصول على دعم الجهات المانحة ماديا أو فنيا ، فضلا عن الاتفاق على استكمال بعض البيانات المطلوبة عن بعض النقاط الخاصة بالمشروع ،على أن يتم تكثيف التواصل في الفترة القادمة لاستيفاء تلك البيانات والمعلومات المطلوبة،لإعداد خطة عمل مشتركة بين المحافظة والمنظمة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو(UNIDO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية.