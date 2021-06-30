عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد موقع إقامة مدينة زراعية صناعية للنباتات الطبية والعطرية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

اصطحب الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف الدكتور محمود عبد السلام المدير التنفيذى لشركة MASTECH AGRIBUSINESS الشركة الاستشارية لمنظمة اليونيدو بمصر،في زيارة ميدانية لتفقد الموقع المقترح لإقامة مدينة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية  على مساحة 303 أفدنة بالظهير الصحراوي لسمسطا ، وذلك بحضور المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، الأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا،الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

 

وتأتي هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المحافظة التنموية التي ترتكز على استثمار كافة الموارد والميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية  المدرجة بالإستراتيجية التنموية المحلية،والتي من بينها التنمية الزراعية باعتبارها  أحد أهم محاور تلك الإستراتيجية ،وذلك من خلال تعزيز سبل التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعظيم الاستفادة  من إمكانات وخبرات وكوادر المنظمة في تنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية  من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات وموارد المحافظة والمزايا النسبية التي تتمتع بها في مجال زراعات النباتات الطبية والعطرية،والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة

 

تم عرض"presentation"عن الموقع المخصص لإقامة المدينة الزراعية الصناعية، وبيانات تفصيلية عن المكان  والموقف الحالي للنباتات الطبية والعطرية والدوافع لإقامة مثل هذا المشروع،بجانب الإشارة إلى بعض الإجراءات  والخطوات العملية التي تم السير فيها  بالتعاون بين المحافظة والأجهزة والوزارات المعنية

 

وتم الإشارة خلال العرض إلى بعض البيانات والمعلومات الخاصة بموقف زراعة النباتات الطبية والعطرية ،حيث تعد مصر الأولى عالمياً في تصدير العطر الفاخر بنسبة 40% من حجم تداولاته عالمياً ، ويتم تداول المنتج المصري وتصديره إلى 40 سوقا دوليا، حيث تقدر المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية ببني سويف بأكثر من 13 ألف فدان و تتركز في زراعة العديد من الأنواع  :الريحان ،البقدونس، العتر، النعناع ،الكزبرة ، الكراوية،فيما يوجد ببني سويف أكثر من 40 مصنعا،و7900 مزرعة، وأكثرمن 50 مصنعاً لتقطير الزيوت.

أنشطة ثقافية وفنية في بني سويف

هيئة البريد تفتتح مكتب الخدمات البريدية فى بني سويف

من جهته أشار"سلامة "إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية الاستفادة من كافة أوجه الدعم التي يمكت توفرها  المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء في الخطوات التالية التي تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء في مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة،لاسيما وأن المحافظة قد اتخذت خطوات عملية وجادة والتي أثمرت عن موافقة مجلس الوزراء على المشروع وتوجيهاته بسرعة استصدار قرار تخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

 

وفي ختام الزيارة تم تفقد عدداً من المناشر وحقول النباتات الطبية والعطرية،حيث نوه نائب المحافظ عن أهمية تشكيل كيان قانونى "جمعية أو رابطة أو اتحاد .."يضم تحت مظلته عناصر المنظومة من  مزارعين ومنتجين ومصدرين ليسهل الحصول على دعم الجهات المانحة ماديا أو فنيا ، فضلا عن الاتفاق على استكمال بعض البيانات المطلوبة  عن بعض النقاط الخاصة بالمشروع ،على أن يتم تكثيف التواصل في الفترة القادمة لاستيفاء تلك البيانات والمعلومات المطلوبة،لإعداد خطة عمل مشتركة بين المحافظة والمنظمة  تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع

 

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو(UNIDO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية.

محافظ بني سويف اخبار بني سويف مدينة صناعية زراعية مدينة صناعية زراعية للنباتات الطبية وزارة الزراعة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

هيئة البريد تفتتح مكتب الخدمات البريدية فى بني سويف

محافظ بني سويف: افتتاح مجمع صناعي بتكلفة 866 مليون جنيه على مساحة 70 فدانا

ترشيحاتنا

رسميا .. تحديد مواعد ديربي مدريد والكلاسيكو بالموسم الجديد للدوري الإسباني

الحقوا سجلاتنا التجارية.. مواطنو العياط للمحافظ: موظفو مجلس المدينة ضيعوا أوراقنا

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

الأزهر العالمي للرصد والفتوى يستقبل وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي

بعد جراحة بالوجه.. اتحاد الكرة يكشف حجم إصابة لاعب منتخب الشباب

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميادين العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

احفروا لهم بئر مية.. نشوى مصطفى تدخل في نوبة بكاء على الهواء|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ