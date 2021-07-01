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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون المالية العامة الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم، والتى تستمر لمدة يومين؛ للتصديق على مضابط الجلسات العامة السابقة ،بجانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الماليه والاقتصاديه والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.


يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.



ويحقق مشروع قانون المالية الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

كما يساعد مشروع قانون المالية في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.

مشروع قانون مجلس الشيوخ الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحكومة

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