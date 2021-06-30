عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. رصف وتطوير شارعي الخليفة والكوثر في الجيزة

رصف وتطوير
رصف وتطوير

تنفذ محافظة الجيزة، مخططا لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإحداث طفرة في الطرق والمحاور لتفتيت أي كثافات مرورية. 


وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة، قيام حي الطالبية بتنفيذ طبقة الرصف الرابطة بشارع الخليفة بطول ٤٥٠م وهو الواقع بين شارعي الأهرام ومحمد أنور السادات باعتباره محورا مروريا هاما رابطا بينها، وله أهمية مرورية كبيرة انطلاقا من قيام المحافظة بتطوير متفرعات شارع الأهرام.

 
كما تابع المحافظ قيام مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ أعمال تأسيس الشارع المتفرع من طريق التجنيد حتى طريق الفيوم مروراً بسنترال الرماية ومكتب البريد استعدادا لوضع الطبقة الاولى الاسفلتية لتطوير ذلك المحور المروري الحيوي .


بالإضافة الي البدء في اعمال رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني فيصل بقطاع منشأه البكاري بحي الهرم وتستكمل محافظة الجيزة أعمال تطوير لعددا من المحاور المرورية الأخرى لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها .

 

كما قامت محافظة الجيزة، من خلال حي العجوزة وأجهزة المرافق بالدفع بفرق لإصلاح كسور ببعض مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الأجواء الحارة وزيادة الضغوطات للمياه .

 

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بسرعة التعامل مع أي أعطال بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح أي كسور لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين .


وفي هذا الإطار ، قام حي العجوزة بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس الحي، باصلاح كسر مواسير المياه وإعادة الشئ لأصله فى شارع يمين المحور ناصية شارع الحرمين ، بأرض اللواء وشارع الابيض اسفل الدائرى  و️١٧ شارع عبد العزيز جاويش ناصية شارع الحسنى.


بالإضافة إلي إصلاح كسر مواسير الصرف الصحى فى ️٢١٨ شارع السودان و٥٧ شارع شاهين و️١١ شارع سوريا وشارع معهد القلب من شارع عمر طوسون وشارع المشتل من يمين المحور بأرض اللواء .


كما قامت مدينة الحوامدية بمتابعة من مجدي محب رئيس المدينة بإصلاح أعطال مياه الشرب في شارع الجمهورية وشارع جسر المنوات أمام التدبيش وشارع متفرع من الرياح خلف العطور بالإضافة الي إصلاح الصرف الصحي في شارع الساحة وشارع المخبز الآلى والمعهد الدينى  .

WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.18 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.18 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.17 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.17 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.16 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.16 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.16 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.16 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.15 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.15 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.15 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.15 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.14 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.14 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.11 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.11 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.10 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.10 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.09 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.09 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.07 PM
WhatsApp Image 2021-06-30 at 1.34.07 PM
محافظة الجيزة شبكة الطرق تطوير شبكة الطرق رفع كفاءة الشوارع اخبار الجيزة

موضوعات متعلقة

مساء الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

التحريات في قتل شاب لابنة خاله في الجيزة: خنقها لرغبتها في فسخ خطبتها بـ شقيقه

حملات لرفع إشغالات المقاهي والمحال في الجيزة .. شاهد

ترشيحاتنا

رسميا .. تحديد مواعد ديربي مدريد والكلاسيكو بالموسم الجديد للدوري الإسباني

الحقوا سجلاتنا التجارية.. مواطنو العياط للمحافظ: موظفو مجلس المدينة ضيعوا أوراقنا

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

الأزهر العالمي للرصد والفتوى يستقبل وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي

بعد جراحة بالوجه.. اتحاد الكرة يكشف حجم إصابة لاعب منتخب الشباب

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميادين العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

احفروا لهم بئر مية.. نشوى مصطفى تدخل في نوبة بكاء على الهواء|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ