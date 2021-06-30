طلاب طب الأزهر يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات كليتهم

تفقد الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، يرافقه الدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات الفرقة الثالثة بالكلية، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال الامتحانات بجميع الفرق الدراسية المختلفة.



وخلال الجولة اطمئن عميد الكلية والوكيل على سير العمل بلجان الامتحانات ووجود أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسار حول أسئلة الامتحان من الطلاب، وتم متابعة سير العمل بالكنترولات اولا بأول، والوقوف على عمليات التصحيح والمراجعة والرصد من أجل اعتماد نتائج جميع الفرق الدراسية عقب الانتهاء منها واعتمادها من إدارة الجامعة.



وخلال الجولة حرص عميد الكلية ووكيل شئون التعليم والطلاب على الحوار مع الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشة مخطط الكلية خلال الإجازة الصيفية.



وفي الختام وجه الطلاب الشكر إلى إدارة الكلية لجهودها المضنيه في عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر لجميع القاعات الدراسية ولجان الامتحانات، ووجود لجان عزل خاصة تحسبًا لأية ظروف.



وحرص الطلاب المصريين والوافدين على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب.