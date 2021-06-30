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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يتقدم بالتهنئة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

يتقدم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور .أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والذى يمثل يومًا خالداً من أيام مصر العظيمة فتح أبواب الأمل لبناء مستقبل واعد يليق بمصر ، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية لتشهد مصر إرادة حقيقية ونهضة شاملة وإنجازات عظيمة تحققت في فترة قصيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وفي ذات السياق تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو التي قادت مصر  إلى بر الأمان والعودة إلى المسار الصحيح، بدلًا من الدخول في نفق مظلم مصيره مجهول.

ذكرى ثورة 30 يونيو

 

وخلصت ثورة 30 يونيو مصر من مصيرٍ مجهول، وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي  البلاد بكل جسارة، وحقق لها الأمن والاستقرار، وحافظ على مؤسسات الدولة، ونجح في تخطي حواجز  ومعوقات التنمية، وعادت مصر لممارسة دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والعالم، وتعافى الاقتصاد المصري من آثار 25 يناير، ونفذت مصر آلاف المشروعات القومية في كافة ربوع الوطن في وقتٍ قياسي بما يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المعجزات، فأصبحت مصر جمهورية جديدة بنظام عصري في كافة مناحي الحياة.

 

ويعد التعليم العالي أحد قطاعات الدولة التي شهدت إنجازًا غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو ، حيث شهدت مصر  قفزة هائلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فتم استحداث مجالات جديدة كالجامعات الأهلية الدولية الأربعة (الملك سلمان الدولية– الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، والجامعات تكنولوجية الجديدة (القاهرة الجديدة – بني سويف – الدلتا بقويسنا)، وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفتحت الجامعات أبوابها لإضافة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة.

 

كما زاد عدد الجامعات الحكومية ليصبح 27 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة، وزاد عدد كلياتها إلى 490كلية، وزاد عدد الجامعات الخاصة إلى 36 جامعة بدلا من 18، بإجمالي عدد كليات بلغ 264 كلية مقارنة بعام 2014.

وتخطو مصر خطوات كبيرة في مجال البحث العلمي، وتحتل حاليا المركز 30 في ترتيب النشر الدولي بإجمالي 32000 بحث مقارنة ب 15000 بحث عام 2014، وباتت الجامعات المصرية موجودة بكافة التصنيفات الدولية.

ذكرى ثورة 30 يونيو رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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