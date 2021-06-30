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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب "هاشم" عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندري

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى جهود مدافعه محمد هاشم خلال مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها الإثنين المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2020/2021.

ويغيب محمد هاشم بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم خلال مواجهة الفريق الماضية أمام سموحة والتى انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف دون رد.

ويعد غياب محمد هاشم مؤثرا داخل صفوف الدراويش فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل تام وكامل فى التشكيل الأساسى للإسماعيلى طوال الفترة الماضية .

وقرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال الدخول فى معسكر مغلق السبت المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد  المقرر إقامتها الإثنين المقبل .

وجاء قرار إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بالدخول فى معسكر  قبل مواجهة الاتحاد فى ظل الرغبة فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الفريق الإسكندرية من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو النتائج المميزة التي يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة .
 

وعلى الجانب الأخر ، قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن الحديث عن استمرار الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال من عدمه ، سابق لآوانه حالياً ، فلا صوت يعلو في الإسماعيلية فوق صوت استعدادات الدراويش للمباراة الهامة أمام الاتحاد.


وأضاف وحيد فى تصريحات تلفزيونية: " تعاقُد إيهاب جلال مع الإسماعيلي 6 أشهر فقط وينتهي بنهاية الموسم الجاري ، وسنعقد جلسة معه لتحديد موقفه عقب نهاية الموسم ، وبالتأكيد نتمنى استمراره الموسم المقبل بعد الطفرة التي طرأت على الدراويش منذ قدومه" .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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