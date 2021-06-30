خالد الجندي: الرئيس السيسي قام بترميم المواطن المصري.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعاد ورمم الإنسان المصرى.

لافتا أن هناك إنجازات كبيرة تحققت فى مصر، منها القضاء على مرض الالتهاب الكبدى والوبائى، وخصص حملات للكشف عن الأمراض المزمنىة، من أجل القضاء عليها.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كمان عمل إعادة وتنسيق الدعم ووصوله للمستحقين بعدما كان ينهبه، وأيضا يعمل على تحقيق النهضة التعليمية، ومن يستطيع أن ينكر تحويل الترع من مستنقعات، كان يروى بها الخضار والفاكهة، إلى مزارات، تم تطهيرها، مصر الآن أصبحت سلة الغذاء وتصدر كل ما تتخيله من الخضار والفاكهة والأدوية".

وفي حلقة سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجمهورية الجديدة لمصر تمر الآن بمرحلة الجراحة المعقدة والخطيرة.

وأضاف «الجندى» «هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس».



وتابع: «الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المحالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين والنصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية».

وواصل خالد الجندي: «في طريق التصحيح لن يكون هناك مجال لاستغلال أموال الناس بالباطل وسرقة مقدرات الشعب باسم الدين لا مجال للتجارة بالآثار والتلاعب بصناديق النذور والأضرحة، لا مجال لاستغلال الطرق الصوفية للاندساس بين شرفاء المتصوفة لأكل أموال الناس».



واستطرد: «لا مجال لاستغلال الغيبيات، وأتعجب من صمت العلماء إلى أن سلموا الناس إلى هذه الفوضى المعلوماتية، هناك تجارة في الدين بكل اتجاه، هناك من يتاجر بالنقاب واللحية من أجل تحزيب الناس حتى تطورت المساءل وتحولت إلى تفكيك المجتمع».



