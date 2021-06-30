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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة بـ الفيديو من موسيماني لـ لاعبي الأهلي استعدادًا لـ بيراميدز غدًا

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبيه ، قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق، للحديث عن مباراة بيراميدز، وللتأكيد على العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الغد.

ويختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

 

بيتسو موسيماني ملعب التتش بالجزيرة النادي الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز

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