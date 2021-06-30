ضمن سلسلة الكتب المسرحية.. دار "كتبنا" تنشر "حيرة" للكاتب أحمد حمدي

تستعد دار نشر “كتبنا” للتوزيع والنشر لطرح مسرحية جديدة بعنوان "مسرحية حيرة" للكاتب الشاب أحمد حمدى ضمن سلسلة كتب مسرحية التي تطلقها الدار.



تضمن المسرحية جزءين، تقوم الدار بنشر جزئها الأول ضمن فعاليات الدورة الحالية لمعرض القاهره الدولي للكتاب .



تعالج المسرحية مشكلة من أخطر المشاكل الفكرية وهى مشكلة الإلحاد والتى تناولتها فى إطار فكرى حاد وصارم من خلال ديالوج حى استطاع فيه الكاتب مناقشة المشكله بشكل أدبى راق.



جدير بالذكر أن الكاتب كان قد تخرج من قسمي الفلسفه و الاعلام بكلية الآداب و عمل بعدد من الجراءد و القنوات الاعلاميه و له اسهاماته الواضحه في عالم الاعلام و الفكر .