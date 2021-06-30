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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنبيه شديد من وزير التموين بشأن منافذ صرف السلع

ارشيفية
ارشيفية

أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن شركتي الجملة ( العامة - المصرية)، قامتا بضخ كل إحتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى.

 

وأشار الي أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الإجازات الرسمية، مضيفاً أن توجيهات  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير سلع جيدة للمواطنين علي بطاقة الدعم.

 

وأكد اللواء  أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الي المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها الي 1300 مجمع استهلاكي شهرياً، وأشار الي أن السلع التموينية التي تضخ هي 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق وساحيق الغسيل وغيرها من السلع الاخري.

 

ووجه  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتسيير حملات يومية علي منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم الي مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة علي المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

 

وشدد علي ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها الي 1500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

 

وشدد المصيلحي أيضا علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 ملي جرام وكذلك العبوة الـ واحد لتر حتي يختار المواطن منها حسب احتياجاته المنزلية.

 

وطالب الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجار الداخلية المواطنين بالتقدم بشكوي حال عدم إلتزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم علي ارقام

 "منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة" 16528 

أو رقم الواتس اب  

01577779999 

أو علي رقم 19588 

والخاصين بجهاز حماية المستهلك.
 

لشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

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