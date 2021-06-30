في ختام الأسبوع الثاني.. رئيس المعاهد يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالغربية

أجرى الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،جولةٍ تفقديةٍ لمتابعةِ لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية الأزهرية؛ للاطمئنان على عملية الامتحانات، وسيرها، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم؛ حيث تفقد فضيلتُه لجنة معهد الأحمدي بطنطا.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص، كما أدى طلاب شهادة البعوث الإسلامية امتحان مادة البلاغة، حيث يؤدي (38757) طالبًا وطالبة الامتحانات في الشهادة الثانوية للقسم (العلمي)، بواقع (21066) بنين، و(17691) فتيات، كما يؤدي (441) طالبًا وطالبة الامتحانات في شهادة البعوث الإسلامية، بواقع (328) بنين، و(113) فتيات.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال جولته على سير امتحانات الشفوي وفقًا لمنظومة التوثيق الإلكترونية في ضوء الضوابط والتعليمات المرسلة للجان الامتحانات في هذا الشأن، وأثنى فضيلتُه على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه فضيلتُه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كل العاملين بالأزهر مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، كما تابع فضيلتُه آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة ب الشكاوى والاقتراحات.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.