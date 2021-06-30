عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ختام الأسبوع الثاني.. رئيس المعاهد يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالغربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أجرى الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،جولةٍ تفقديةٍ لمتابعةِ لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية الأزهرية؛ للاطمئنان على عملية الامتحانات، وسيرها، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم؛ حيث تفقد فضيلتُه لجنة معهد الأحمدي بطنطا.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص، كما أدى طلاب شهادة البعوث الإسلامية امتحان مادة البلاغة، حيث يؤدي (38757) طالبًا وطالبة الامتحانات في الشهادة الثانوية للقسم (العلمي)، بواقع (21066) بنين، و(17691) فتيات، كما يؤدي (441) طالبًا وطالبة الامتحانات في شهادة البعوث الإسلامية، بواقع (328) بنين، و(113) فتيات.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال جولته على سير امتحانات الشفوي وفقًا لمنظومة التوثيق الإلكترونية في ضوء الضوابط والتعليمات المرسلة للجان الامتحانات في هذا الشأن، وأثنى فضيلتُه على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه فضيلتُه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كل العاملين بالأزهر مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، كما تابع فضيلتُه آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة ب الشكاوى والاقتراحات.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

المعاهد الثانوية الازهرية امتحانات الامتحانات الأدب والنصوص البعوث الإسلامية

ترشيحاتنا

رسميا .. تحديد مواعد ديربي مدريد والكلاسيكو بالموسم الجديد للدوري الإسباني

الحقوا سجلاتنا التجارية.. مواطنو العياط للمحافظ: موظفو مجلس المدينة ضيعوا أوراقنا

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

الأزهر العالمي للرصد والفتوى يستقبل وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي

بعد جراحة بالوجه.. اتحاد الكرة يكشف حجم إصابة لاعب منتخب الشباب

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميادين العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

احفروا لهم بئر مية.. نشوى مصطفى تدخل في نوبة بكاء على الهواء|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ