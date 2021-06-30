بعد جراحة بالوجه.. اتحاد الكرة يكشف حجم إصابة لاعب منتخب الشباب

خضع اليوم عبد الرحمن رشدان لاعب المنتخب الوطني للشباب لعملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه،

وأجرى الجراحة الدكتور حسام حسني،

كان اللاعب قد أصيب أمس بكسر في إحدى عظام الوجه خلال مباراة الفريق أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.



وأكد الدكتور هاجد هاني طبيب المنتخب أن حالة اللاعب مطمئنة بعد نجاح العملية ، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب .



وفي سياٌق آخر استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم خلال مباراة الفراعنة الشباب بكأس العرب للشباب النجمين الكبيرين الجزائري حكيم ميدان والمغربي نور الدين نايبت على هامش مباراة منتخبي بلديهما في البطولة ضمن دور الثمانية.

ويرأس النجمان الكبيران كل منهما بعثة منتخب بلاده، في بطولة كأس العرب التي تقام في مصر والمقرر انتهاؤها يوم 6-7.

يذكر ان منتخب مصر للشباب مواليد 2003 فاز على نظيره الموريتاني بنتيجة 4 / 1، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التي تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، على الجزائر بهدف دون رد.

يذكر أن عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب تعرض لإصابة خلال مباراة طاجيكستان ، وتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف خلال المباراة التي شهدت فوز المنتخب الوطنى 3 / 0 ليتأهل إلى دور الأربعة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 7 يوليو المقبل.